La studentene få glede av pensjonister som vil undervise

29.04.2023 23:00

Som pensjonert professor har jeg vært med på å undervise nye bachelorstudenter i programmering i snart tre år ved Universitetet i Oslo.

Da regjeringen trakk tilbake forslaget om å heve aldersgrensen i staten til 72 år, skrev den at det er «stor enighet om å tilrettelegge arbeidslivet slik at flere makter å stå lenger i arbeid». 20. oktober i fjor skrev professor Steinar Holden i Aftenposten at dette kan gjøres med økt bruk av pensjonistlønn. Men Statens personalhåndbok setter strenge grenser for hva en pensjonist kan gjøre, og etter at Riksrevisjonen har besøkt universitetet, får jeg beskjed om at jeg ikke lenger kan holde regulære forelesninger.

Universitetet klarer seg fint uten min arbeidsinnsats, men ved å bruke min kompetanse og erfaring i tillegg får studentene et bedre undervisningstilbud. Er det ikke slik samfunnet ønsker å dra nytte av pensjonisters arbeidskapasitet?

Stein Gjessing, født 1950, professor emeritus