Far gapte over skjeen med syltetøy. Han visste ikke at sykehjemmet drev med ulovlig medisinering.

15.02.2023 20:00

Da far ble så dement at han ikke lenger kunne bo hjemme, startet tre år med tvangsmedisinering. Om han hadde forstått, ville han ha takket nei, skriver Julia Schreiner Benito. Bildet er tatt utenfor farens tidligere hjem i Oslo i 2020.

Syltetøyet var iblandet knust blodfortynnende medisin. At det også var ulovlig, skulle vi pårørende lære så altfor sent.

Dette er beretningen om min far Johan Henrik Schreiner (f. 1933) som fikk dø 7. november 2022. Det var altfor sent. Identifisering og publisering skjer i samråd med hans øvrige nærmeste pårørende.

I det siste har mediene belyst elendige kår ved helsehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Refrenget er at de ansatte gjør for lite fordi tiden er knapp og arbeidsmengden stor. For far gjorde legene for mye. For mye av det som bar preg av systemisk rutine uten omtanke for individet.

«Jeg vil bare være dau.»

Da velferdsstaten flyttet døden ut av hjemmet og inn på sykehjemmet, mistet vi kunnskap om omsorg ved livets slutt for våre kjære. På institusjonen ble omsorg til medikamenter som tviholder på livet.

Visst var pleierne nydelige med far, men hans siste ønske ville ikke legene imøtekomme.

«Jeg vil bare være dau.»

I tre år gjentok far det. Han trodde at valget om ikke å dra sitt lille liv langt med medikamenter, var hans. Far var en glad, lys fyr, men han visste at dersom dagene skulle bli små, da foretrakk han døden. Derfor skrev vi fremtidsfullmakt der det står at han ikke ønsket livsforlengende medikamenter. Far og vi trodde at den skulle bety noe.



Det tegnes et bilde av at tvang skjer fysisk i forbindelse med stell og lignende. Hva med medisinsk tvang i form av medikamenter knust i syltetøy som pasienten ville takket nei til, dersom han visste hva han fikk?

Da far ennå var klar og livet hans krympet, sluttet han med blodfortynnende midler som han hadde tatt i 25 år. Da han ble dement og ikke lenger forsto verden eller kunne jobbe i hagen eller skrive artikler, prøvde han å ta sitt eget liv gjentatte ganger. Liv er virksomhet og vekst, var fars anskuelse.

«Kan du hjelpe meg å være dau», gjentok han i tre demente år.

Ville takket nei

Den ulovlige tvangsmedisineringen startet da far ble innlagt på Diakonhjemmet etter delirium i 2019. De satte ham på blodfortynnende medisin. Var legen reddere for at far skulle få blodpropp enn å bryte loven? Kanskje kjente ikke legen loven?

Siden bodde far på fire ulike sykehjem. Alle de mange legene som behandlet far, fortsatte forbrytelsen: Far gaper over teskjeen med syltetøy uten å vite at livsforlengende medikament er knust der. Hadde han visst det, ville han takket nei. Det defineres som tvang og krever tvangsvedtak fra Statsforvalteren. Ingen av de legene som ga far blodfortynnende, hadde et slikt vedtak.

Far ba om lite og syntes at han fikk mye. Men hans eneste, siste ønske, det oppfylte ikke sykehjemslegen før Klinisk etikk-komité tok saken.

Hvorfor var det enklere for legene å fortsette med samme medikamentliste enn å sjekke lovverket? Er det helsevesenets kultur? Systemisk? Enklere ikke å gjøre noe enn å gjøre noe? Har legen glemt sin hippokratiske ed: Gjør ingen skade? Glemt at legens første og største plikt er å helbrede, lindre og trøste?

«Vi driver ikke med aktiv dødshjelp her», sa sykehjemslegen da vi ba om hennes etiske og medisinske begrunnelse for å gi den blodfortynnende medisinen Eliquis til far. Hun sa også at hun var redd for at far «kunne bli pleietrengende etter slag». Det var før vi visste at vi selv kunne ta saken til Klinisk etikk-komité (KEK).

Sorgen er dobbel

På dette tidspunktet var far så dement at han kun lå i sengen og ble matet. Far var uten setninger, uten kraft i bein og sinn. Han kunne umulig bli mer pleietrengende, men fortsatt åpnet han munnen for teskjeen med syltetøy. Far lyste, også når han gapte over syltetøyet. Tok de det for samtykke?

«Kjæreste kjære», sa han når vi strøk ham og gråt for ham. Far ba om lite og syntes at han fikk mye. Men hans eneste, siste ønske, det oppfylte ikke sykehjemslegen før Klinisk etikk-komité tok saken.

«Vi har knapt hatt et så klart utfall som dette», konkluderte dens kloke leder uten diskusjon eller dissens fra øvrige komitémedlemmer.

«Eneste handlingsalternativ er å avslutte behandlingen med Eliquis.»

Slik ble det, og fire dager senere fikk far dø. Sorgen er dobbel.

Aftenposten har vært i kontakt med sykehjemmene som nevnes i innlegget. Lovisenberg omsorg og Diakonhjemmet ønsker ikke å svare på kritikken på dette tidspunktet. Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som har det overordnede ansvaret for de øvrige sykehjemmene som er omtalt, har fått tilbud om å svare, men sier de ikke har hatt tid.