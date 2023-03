Vi trenger sivil ulydighet

16.03.2023 02:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim kritiserer Extinction Rebellion (XR) i Aftenpodden 2. mars for ikke å jobbe politisk før vi går til sivil ulydighet, og at kravene er generelle. Han sier at XR har sølt maling på kunst. Det er ikke riktig. Fjorårets kunstaksjoner ble utført av Stopp Oljeletinga.

Jeg er enig i at sivil ulydighet er siste utvei. Men miljøbevegelsen har gjennom tiår jobbet med klima- og naturkrisen, og mange i XR har personlig deltatt. Det har gitt resultater, men går for langsomt. Derfor trenger vi nå sivil ulydighet.

Selv har jeg deltatt i vanlig miljøarbeid i over 40 år. Jeg var på COP21 i Paris 2015 med en god venn og våre barn. Da vi så at også denne avtalen ble for svak, begynte vi å snakke om sivil ulydighet.

XR har tre brede hovedkrav. Vi har hatt konkrete krav og enkelte suksesser, men kommer ikke med lister av tiltak. Vi mener det er myndighetenes jobb. XR foreslår også å bruke deltagende demokrati til å finne løsninger. Borgerpanel og lignende metoder brukes stadig mer i kommunene.

Simon James-Eide, aktiv i Extinction Rebellion siden januar 2019