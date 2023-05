Jeg ticser «jævla hore» og viser finger foran barn

Hvis alt barn trenger for å forstå tics, er en forklaring, da er det kanskje ikke jeg som bør gjemme meg, men foreldre som bør forklare? spør Helene Fosse (bildet).

Hva er det meningen jeg skal gjøre hvis barn ikke bør utsettes for min eksistens?

Er det forsvarlig av meg med tics å ta bussen, være med venner som har barn, eller å oppholde meg i det offentlige rom der barn kan se meg?

Hva er det meningen jeg skal gjøre hvis barn ikke bør utsettes for min eksistens? Betyr det at jeg ikke kan sitte på kafé, for der er det typisk barn til stede?

Skal jeg ikke få ta del i tantebarns oppvekst fordi jeg plutselig roper «jævla horunge»?

Barn er enormt forståelsesfulle

Ticsene mine er funksjonelle, altså ikke nevrologiske som ved Tourettes syndrom, og de kom for alvor for 2,5 år siden. Dette på grunn av en depresjon hvor jeg ble så paranoid at jeg gjemte meg på badet med kniv fordi jeg var overbevist om at jeg skulle bli angrepet.

Første gang et barn så meg med tics, gikk jeg tur med en kompis og barnet hans. Jeg fikk svært dårlig samvittighet i etterkant, men kompisen min forsikret meg: «Han kommer til å lære de ordene uansett. Når du roper dem ut som du gjør, er det mye lettere å forklare dem for ham.»

Så lenge barn får en forklaring, er de i min erfaring enormt forståelsesfulle. «Å, så hun har en feilkobling i hjernen som gjør at hun sier og gjør ting hun ikke mener? OK, skjønner, kan jeg få sjokolade nå?»

Uten tvil absurd!

Voksne kan henge seg opp i hvor vanskelig det er å forstå at tics kan eksistere. Tics er jo uten tvil absurd! Hvor rart er det ikke at et reelt problem i livet mitt er at jeg plutselig kan komme til å invitere medpassasjeren i trikkesetet ved siden av med på samleie?

Hvis alt barn trenger for å forstå tics, er en forklaring, da er det kanskje ikke jeg som bør gjemme meg, men foreldre som bør forklare? For det er ikke sikkert du får noe forvarsel før de møter på et menneske plaget av ufrivillige bevegelser.

For et barn er kanskje ikke ticsene noe mer forvirrende enn det andre barn er, barn som kan gjøre alt fra å bite, kaste sand, kalle stygge ting til å utestenge.

Så lenge du har forklart dem at jeg ikke gjør det jeg gjør med vilje, er nok ikke ticsene mine noe verre enn alt annet de opplever i en skolegård.