Marka må ikke bygges ned

03.03.2023 01:00

Henrik Dypvik Myklebust i Tankesmien Agenda foreslår i Aftenposten 27. februar å bygge ut boliger i Oslomarka. Dette er et dårlig forslag. Vern av natur er bare blitt viktigere siden Markaloven ble vedtatt i 2009. Marka er en fantastisk arena for friluftsliv, idrett og naturopplevelser for innbyggerne i Oslo.

Selvfølgelig kan man alltid argumentere for «bare å ta litt til». Dette ser vi over hele verden. Naturen dør gjennom millioner av små og «uskyldige» inngrep som blir store i sum. Dette kan ikke fortsette. Oslo er det fylket i Norge med størst naturmangfold.

Myklebust har rett i at det er et stort press for å få flere boliger i Oslo. Siden 2011 har befolkningen vokst med 100.000 innbyggere. Heldigvis har vi store muligheter for å utvikle byen uten å spise av skogen rundt oss.

Bare i Hovinbyen utvikles et område på størrelse med Oslo innenfor Ring 2. Havneområdene Filipstad og Grønlikaia skal også transformeres. På Fornebu utvikles en by på størrelse med Lillehammer, og Follobanen gir 10 minutters reise til Ski.

Oslos videre vekst må skje uten å rasere natur eller matjord.

Eivind Trædal, gruppeleder, Oslo MDG