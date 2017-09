I min forrige medierevisjon pekte jeg på at faktisk.no var i overkant opptatt av Hege Storhaug. Likevel er det nødvendig å skrive om hennes siste påfunn.

I helgen som gikk, feiret Oslos muslimer Eid al-adha. Byrådsleder Raymond Johansen deltok søndag på feiringen. Han ble intervjuet av TV 2, som sendte innslaget i nyhetssendingen søndag 3. september klokken 18.30. Johansen sa: «Oslo er jo en by hvor det også bor mange muslimer, og denne dagen betyr like mye som julaften for oss, og da er det naturlig å si ja når en blir invitert.»

Storhaugs tolkning

Dette presenteres med denne overskriften i en artikkel Storhaug har skrevet på eget nettsted: «Oslo Ap: Islam er like viktig for oss som julaften.»

Deretter kommer en utgreiing om hvor fort islamiseringen sprer seg, og at Arbeiderpartiet flørter med islam for å få stemmer: «Det hele fremstår som totalt knefall for islam. Full underkastelse.»

Men enhver uten Storhaugs islamiseringsdetektor skrudd på alarm styrke, skjønner at det byrådslederen sier, er at Eid betyr like mye for byens muslimer som julaften betyr for oss andre som tilhører den kristne kulturkretsen.

Fra kommentarspalten

Å lese kommentarspalten under Storhaugs artikkel hjelper ikke på humøret. Noen gjør riktignok samme påpekning som meg, men ellers ljomer heiaropene. Noen smakebiter:

«Tja, han ble jo aldri President, så kanskje han satser på Kalif?»

«Raymond støtter en ideologi som har det meste til felles med nazismen.»

«Lykke til med din underkastelse, Raymond! Du føyer deg bare inn i rekken av muslimenes nyttige idioter med din dhimmi-status.»

«Noen finner en mager trøst i historiene om hvordan det gikk med politikerne som sviktet sitt folk og lot islamistene drive på i Persia (nå Iran) ... etter at mullastyret tok over makten «ekspederte» de politikerne.»

Les den siste en gang til.

Ikke så nøye med fakta

Storhaugs metode er å spre frykt. Da er det ikke så nøye med fakta.

I 2015 skulle hun ha det til at 81 prosent av syriske kvoteflyktninger til Norge var IS-sympatisører. I forrige måned fikk hun kraftig kritikk av norske terroreksperter for påstanden om at en jihadhær med 100.000 «soldater» står klar for islamistiske terrorangrep i Europa. Hennes allierte, Kent Andersen, har skrevet om behovet for «enorm maktbruk mot muslimske enklaver».

Jeg har på Twitter oppfordret Storhaug og hennes kollega Nina Hjerpset-Østlie, som bruker Medierevisjonen til monoman terping på innvandringens elendighet, til å rette artikkelen. Det er taust.

Skremmende demonisering av Ap

Det kunne aldri falle meg inn å stemme Arbeiderpartiet. Og jeg har skrevet en saftig kritikk av det som feires under Eid al-adha.

Men denne demoniseringen av partiet, knyttet til påstander om at de deltar i en islamisering av Norge, som vi finner på mange godt leste høyreradikale nettsteder, skremmer meg. Og den burde skremme alle som har den minste hukommelse.

