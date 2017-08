Kortinnlegg | torsdag 24. september

CAS har ilagt Therese Johaug en utestengelse på 18 måneder.

Det innebærer at svenske Charlotte Kalla får én konkurrent mindre under OL i Pyeongchang til vinteren. Det er imidlertid ikke fokuset til Kalla etter at nyheten sprakk.

– Beskjeden om forlengelse overrasket meg i dag, skriver Kalla i en tekstmelding til den svenske avisen Expressen.

– Jeg har hele tiden vært innstilt på at Therese kommer til å stå på OL-startstreken med oss andre i februar. Det er vanskelig å sette ord på den fryktelige situasjonen Therese må befinne seg i nå, og jeg lider med henne som venn og konkurrent, sier Kalla.

Johaug og den svenske skiløperen er gode venninner. Tidligere har Johaug uttalt at støtten fra Kalla betyr «utrolig mye».

Kalla og Johaug har utkjempet mange tøffe dueller i skisporet. Under Falun-VM i 2015 tok Kalla bronsen på både fellestarten med skibytte og tremila. Johaug vant begge øvelsene.

