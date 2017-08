Det er god klimapolitikk å bygge ut skognæringene | Leiv L. Nergaard

Direktørene Nils A. Røkke, SINTEF, og John Einar Hustad, NTNU, fremhever i et innlegg i Aftenposten, 16.8., at «God klimapolitikk vil være god næringspolitikk» og peker på myndighetenes innkjøpsmakt som ekstra vektstang for å fremme slik politikk. Konkret henviser de til flere prinsipielle måter å fjerne karbon/CO₂ på for så å lagre CO₂, såkalt CCS. Blant annet peker de på å «kombinere CCS med bruk av biomasse som trevirke. Altså hjelpe klimaet ved å fjerne karbon fra naturens kretsløp.» Dette er et potensielt svært viktig område, og det fortjener derfor en ekstra kommentar.

Naturens kretsløp innebærer at plantene lever av å ‘spise’ CO₂ fra atmosfæren. Skog vokser altså ved at den reduserer CO₂-innholdet i atmosfæren. Vi mennesker behøver ikke gjøre noe for at denne prosessen skal finne sted. Den er gratis. I klimasammenheng innebærer dette at vi bør fremme veksten av skog så mye vi bare kan. Skogen lagrer CO₂ så lenge den vokser. Dersom den dør, slipper dette CO₂-lageret tilbake til atmosfæren. Oppgaven blir derfor å hindre at dette skjer. Derfor må skogen hugges i tide. Norge har i dag store skogressurser som vil råtne hvis ikke avvirkningen øker mye fra dagens nivå. Her ligger der store muligheter for skogbruket. Den mest nærliggende måten å gi skogslageret av CO₂ forlenget lagringstid på, er å øke bruken av trevirke i anvendelser med lang levetid. Huskonstruksjoner som tradisjonelt har vært bygget i betong eller stål, representerer store muligheter. Det offentlige har her stor påvirkningskraft. Hvis vi ønsker virkelig å langtidslagre CO₂-en som opprinnelig ble fanget av skogen, tyder forskning på at løsningen er å omdanne trevirke til trekull som så spres på landbruksjord og kanskje også i skogen. Slikt trekull vil ha levetid på mange hundre år, kanskje tusen. Innsamling og omdannelse til trekull vil være fremtidig næringsvirksomhet. Samtidig vil der mange steder være positive gevinster i form av økt plantevekst. Dette er plusser i regnestykket i motsetning til ved CCS, som representerer store kostnader.

De to direktørene skriver at det er et «must» at forskningsprogrammer styrkes og pilotanlegg bygges. Det er jeg hjertens enig i.

Dog – den aller lavest hengende frukten, å utvikle en effektiv kjede for å produsere og lagre trekull for lagring i jorden – får forsvinnende små forskningsmidler sammenlignet med tradisjonell CCS. Det er derfor her etterslepet er størst.