Etikken i bokutgivelser må diskuteres mer, ikke mindre

Erle Marie Sørheim Bokanmelder og forfatter

Erle Marie Sørheim, bokanmelder, har anmeldt boken «Hvor ble det av alt sammen?» Foto: Kagge forlag / Press forlag

Jeg er litteraturkritiker og anmelder en tekst, ikke menneskers troverdighet.

Debatt

Etter min anmeldelse av Berit Reisels bok, Hvor ble det av alt sammen? 27. januar, har forlegger, Håkon Harket, og tidligere representant i Skarpnes-utvalget, Eli Fure, skrevet innlegg. De er helt motsatte i sin kritikk.

Mens Harket mener jeg ikke burde ha problematisert sterke påstander i boken, mener Fure at medlemmene i utvalget «blir hengt ut som fordomsfulle mot jøder». At en bok med så harde påstander mot navngitte personer vekker reaksjoner, er ikke overraskende.

Fakta Dette er saken Psykologen Berit Reisel ga nylig ut boken Hvor ble det av alt sammen? gjennom Press forlag. I boken blir det tatt et oppgjør med norske myndigheters holdninger til jødene etter krigen. Bokanmelder Erle Marie Sørheim anmeldte boken. «Oppsiktsvekkende og essensielt om prosessen bak oppreisningen til de norske jødene», skriver hun. I anmeldelsen skriver Sørheim at de alvorlige anklagene er for dårlig kildebelagt. Håkon Harket, forlagssjef i Press, skriver i sitt innlegg at «Reisels bok ikke er en reportasjebok» og mener at «Aftenpostens anmelder går i surr i kategoriene». Eli Fure, medlem av Skarpnesutvalget, mener Sørheims anmeldelse er «uprofesjonell journalistikk om Skarpnesutvalgets arbeid». Fure mener utvalget «henges ut som fordomsfulle mot jøder». Vis mer

Endrer mitt sitat

Det som overrasker meg, er Harkets gjengivelse av min svært positive anmeldelse.

I ingressen skriver jeg: «Dette er rystende lesning. Men alvorlige anklager er for dårlig kildebelagt.»

Mot slutten av anmeldelsen oppsummerer jeg: «Hvor ble det av alt sammen? gir et sjokkerende innblikk i nordmenns syn på jødene på 90-tallet. Mye er rystende lesning. Men mye er også for dårlig kildebelagt.»

«Rystende lesning» henviser altså til overgrepene mot jødene. Men Harket endrer mitt sitat. Ved å fjerne et punktum og erstatte det med et komma får han mulighet til å hevde at det er Reisels anklager jeg mener er rystende.

Naturlig å påpeke

Videre mener Harket at min kritikk ikke er relevant fordi det kun er «noen få scener i boken som er basert på hennes egne samtidige notater». Det stemmer. Men det er nettopp de sterkeste påstandene som har det dårligste kildebelegget.

Det antydes telefonavlytting, og vi får gjengitt trusler i sitatform. Et notat Reisel skrev etterpå, er eneste belegg. I tillegg er trusselen så alvorlig at jeg ikke kunne sitere den i Aftenposten på grunn av Vær varsom-plakaten. Det er naturlig for meg som anmelder å påpeke dette.

Det er kun et år siden vi fikk «Etisk sjekkliste for sakprosa». Vi står midt oppe i debatten om hva sakprosaforfattere kan tillate seg. At jeg problematiserer kildegrunnlaget visse steder, er heller ikke det samme som å påstå at noen lyver, slik Harket antyder. Jeg er litteraturkritiker og anmelder en tekst, ikke menneskers troverdighet.

To svært ulike oppfatninger

Når man ser hvor kategorisk Fure avviser Reisels påstander, er det et tydelig tegn på at det finnes to svært ulike oppfatninger. Harket fremstiller min tekst nok en gang feil når han hevder jeg mener de omtalte skulle hatt rett til samtidig imøtegåelse i boken.

Det har jeg ikke tatt til orde for, jeg har kun sagt det er et problematisk område. Det er Fure som i sitt motsvar krever en slags samtidig imøtegåelse, noe hun ikke har rett på hverken i boken eller i min anmeldelse.

Hun kritiserer meg også for å ha trykket et «løsrevet sitat» fra henne. Dette sitatet er det Reisel som trekker frem i sin bok. Det er fra en kronikk Fure skrev i Aftenposten i august 1997.

Jeg sjekket spesifikt at Reisel hadde gjengitt Fure korrekt før jeg tok med dette sitatet. Setningen fungerer også som kronikkens ingress og kan vanskelig hevdes å være «tatt helt ut av sin kontekst».

Vi ser endelig en stor vilje i Norge til å ta et oppgjør med behandlingen av jødene under og etter krigen. Det er uhyre sensitivt. Det ser man også på reaksjonene fra begge kanter. Og nettopp fordi det er så belastende å bli plassert i feil leir, er det avgjørende at en slik plassering er godt kildebelagt.

