Oppfatningene av medieloven i Polen er ikke så entydige som noen ville like å tro

Iwona Woicka-Żuławska Polens ambassadør til Norge

Nå nettopp

Polens ambassadør til Norge, Iwona Woicka-Zulawska (bildet), svarer redaktør Adam Michnik. Foto: Tore Meek/ NTB

Reaksjonene fra journalister er svært forskjellige.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Endringer i medieloven har tent en stor og het debatt i Polen. Reaksjonene fra journalister er svært forskjellige. Oppfatningene av mulige virkninger av den nye loven er ikke så entydige som noen kommentatorer kanskje ville like å tro.

Polakker har alltid hatt tro på at det er nødvendig å presentere forskjellige synspunkter for å kunne gjøre rede for situasjonen på en objektiv måte. Det er grunnen til at jeg her gjerne vil sitere oppfatningen til en annen representant for polske medier hva angår dette spørsmålet.

Eryk Mistewicz er utgiver av et høyt verdsatt månedlig debattmagasin i Polen, Wszystko co najawazniejsze, og har også vunnet den viktigste polske journalistprisen.

Polsk medievirkelighet endrer seg raskt

Han har publisert en polemikk mot Adam Michniks tekst (Aftenposten 23. mars) der han legger vekt på at polsk medievirkelighet endrer seg raskt.

«Blant de tre største TV-stasjonene som opererer i Polen, kan innhold presentert av to av dem trygt anses som langt fra støttende for regjeringslinjen. Men det er jo akkurat det demokrati går ut på. Reklamemarkedet – som mediene vanskelig kan klare seg finansielt uten – domineres av globale medieselskap som ivrig støtter venstresidens politikk og liberal tenkning, det vil si den linjen Gazeta Wyborcza fører. Det er åpenbart at de globale mediehusene ikke har noe til overs for konservativ pressedekning som er nærmere regjeringens linje.»

Han påpeker også at vi ikke skal glemme «den motsatte situasjonen i de foregående tiårene da konservative journalister ikke fikk ytre seg, og synspunkter som ikke var liberale eller på venstresiden, ble eliminert».

Bryter ikke noen EU-lov

Mistewicz beklager «den måten Adam Michnik forteller verden om Polen på; at terror regjerer, at det ikke finnes frie medier, og at en fri stemme bare kan komme fra kopimaskiner. Mens Fakt, i opplag den største tabloide opposisjonsavisen, utgitt av et tysk-sveitsisk konsern, for tiden publiserer reklame fra et statseid og regjeringskontrollert forsikringsselskap. Hvordan kan det være kompatibelt med den sensuren og medieundertrykkingen som Adam Michnik prøver å overbevise verden om?»

«Dagens Europa trenger Polen, og Polen trenger Europa. Et Europa av frihet, demokrati, rettferdighet og respekt for ethvert menneske. Det trengs også intellektuell ærlighet og å kunne forsone seg med tiden som går, med endringer i mediemarkedet forårsaket av pandemien, og med at lesernes og seernes oppmerksomhet dreier mot andre formater av informasjon og innhold.»

Det er også verdt å merke seg at Den europeiske unions domstol nylig har avgjort at det å skattlegge publisering av reklame i mediene ikke bryter noen EU-lov.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum