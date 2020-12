Nei, forsnakkelsene var ikke følelsesstyrte

Espen Nakstad Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet

25 minutter siden

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad (t.v.) har deltatt på utallige pressekonferanser og gitt svært mange intervjuer denne høsten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Men jeg har forsnakket meg to ganger til i høst.

I sin kronikk «Hva ligger bak myndighetenes beslutninger? Følelser eller fakta?» hevder Stig R. Wigestrand at undertegnede rasjonaliserer sin egen overbevisning om hvor farlig viruset er.

Han henviser til et radioprogram i NRK tidligere i høst der jeg beklageligvis både forsnakket meg og refererte til feil tall i et svar til to innringere.

Programmet ble dels ledet som en debatt mot en profilert tilhenger av «Great Barrington Declaration», dels som et program der man kunne ringe inn og stille spørsmål, og der det var svært begrenset tid til å underbygge resonnementer.

Jeg vil først gi Wigestrand rett i at det er viktig å bruke fakta og tenke rasjonelt i en krise. Dersom han setter seg inn i de mange utredningene vi bruker som beslutningsgrunnlag i Helsedirektoratet, vil han se faktagrunnlaget vi bruker når vi gir råd til regjeringen (helsedirektoratet.no).

Det beste kunnskapsgrunnlaget

Dernest kan det være en god idé å sjekke hva jeg faktisk har sagt gjennom hele pandemien om temaet sykelighet og dødelighet ved influensa og sars-cov-2-infeksjon.

Da vil han se, blant annet på faktisk.no, at jeg refererer til 900 estimerte influensadødsfall pr. år i mange ulike sammenhenger, og at jeg viser til det beste kunnskapsgrunnlaget som er publisert om dette spørsmålet.

Jeg vil påstå at jeg er en av få personer i Norge som faktisk har lest disse publikasjonene, foruten å kjenne denne pasientgruppen godt etter å ha arbeidet i intensivavdeling i flere år.

Sa «innleggelser», mente «dødsfall»

At jeg i dette ene radioprogrammet klarte å si ordet «innleggelser» når jeg mente «dødsfall», er selvsagt en beklagelig forsnakkelse.

Det som antagelig gjorde at dette fikk oppmerksomhet i miljøer som er motstandere av smitteverntiltak, er at jeg i samme program refererte til svenske tall da jeg skulle kommentere antallet sykehusinnleggelser med covid-19.

Dette er også tall som jeg har referert pinlig nøyaktig en rekke ganger i ulike sammenhenger under pandemien.

Denne gangen skulle jeg imidlertid forsøke å søke opp helt oppdaterte tall samtidig som jeg svarte på direkten pr. telefon i radio. Det gikk veldig feil. Jeg sa at «flere tusen hadde vært innlagt», når det korrekte tallet på dette tidspunktet var 1532 innlagte covid-19-pasienter på norske sykehus, 301 av dem på intensivavdeling. Jeg kontaktet derfor NRK neste dag og fikk korrigert feilene på radio.

Pedagogisk utfordring

Erfaringene jeg gjorde meg i dette radioprogrammet, var at det ikke er mulig å gi utførlige resonnementer rundt denne type spørsmål i et slikt format. For eksempel forsøkte jeg å forklare hvorfor modelleringer faktisk viser store mørketall (100.000 smittede i Norge) når bare 31.500 var blitt fanget opp av testapparatet på samme tidspunkt.

Det er en stor pedagogisk utfordring overfor lyttere som mener vi ikke er tjent med smitteverntiltak overhodet i en pandemi. Det samme gjelder uketall, der FHI anslår at bare 40 prosent smitteførende personer fanges opp gjennom testing i dag, sannsynligvis bare 10 prosent i mars måned.

Når slike anslag ikke stemmer med de rapporterte tallene folk sprer i sosiale medier, blir man fort anklaget for å fare med løgn.

Bruker mye tid på å lese meg opp på fakta

Jeg kan forsikre Stig R. Wigestrand om at jeg bruker mye tid på å lese meg opp på fakta, både publiserte studier og annet tallmateriale.

Likevel vet jeg at jeg har forsnakket meg også ved to andre anledninger i høst.

En gang refererte jeg til at det i Sverige var 30 dødsfall pr. døgn, når sannheten var at det ble referert 30 dødsfall pr. døgn to dager på rad. For et par dager siden klarte jeg også å si ordet «innreisekarantene» da jeg mente «karantenehotell» i et timelangt spørreprogram. Igjen en ren forsnakkelse og ikke et følelsesstyrt utsagn, vil jeg hevde.

