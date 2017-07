Norge bryter trolig sine internasjonale helseforpliktelser

KrF fremmet nylig forslag til Stortinget om at personer uten lovlig opphold skal gis rett til helsetjenester fra primærhelsetjenesten.

Ved Stortingets behandling 13. juni ble forslaget fra KrF nedstemt. Statsråd Bent Høie (H) uttaler at Norge gir et forsvarlig helsetilbud, og at Norge ikke bryter med sine internasjonale forpliktelser. Norges forpliktelser er nedfelt i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Trolig bryter Norge konvensjonen på flere punkter.

Privat

Forbudet mot diskriminering gjelder alle

ØSK artikkel 2 presiserer at konvensjonsstatene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet «uten forskjellsbehandling» av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.

Helsehjelp Norge er forpliktet til å yte

Norges forpliktelser går lenger enn de basale helseforpliktelser som øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente.

ØSK artikkel 12 stadfester at statene skal sørge for lik og tidsmessig helsehjelp til grunnleggende, forebyggende og helbredende tjenester. Dette er tjenester som gis av primærhelsetjenesten. Konvensjonsstaten har ikke anledning til å nekte eller begrense disse rettighetene.

Konvensjonsstaten er forpliktet til å «sette alt inn på» å gjennomføre rettighetene ved å utnytte alle dens «egnede midler». Norge, et av verdens rikeste land, har vist liten vilje til å følge opp disse forpliktelsene.

Helsehjelp skal være økonomisk tilgjengelig for alle

ØSK sier at personer uten lovlig opphold har rett til helsetjenester som har en pris som persongruppen er i stand til å betale. Personer uten lovlig opphold i Norge er ikke i stand til å oppfylle et slikt krav om betaling.

Dersom Norge skal tilfredsstille ØSK-konvensjonen på dette punktet, må staten sørge for gratis behandling.

Retten til helseinformasjon

Personer uten lovlig opphold har rett til å søke, motta og finne informasjon om helsehjelp. Informasjon finnes i hovedsak i offisielle dokumenter, lover og forskrifter som er lite tilgjengelige.

Frivillige institusjoner, som Kirkens Bymisjon og andre, driver en utstrakt rettighetsinformasjon. I henhold til ØSK er det staten som er pliktsubjekt, ikke private organisasjoner. Staten kan ikke fri seg fra sitt ansvar ved å henvise til det arbeidet frivillige organisasjoner driver.

Nødvendig å rettslig prøve Norges forpliktelser

Når det gjelder argumentet fra Høie om å nekte nødvendig helsehjelp ut fra innvandringsregulerende hensyn, har ikke dette støtte hverken i et nasjonalt eller internasjonalt kunnskapsgrunnlag.

Det er bare gjennom en rettslig prøving man kan få en stadfestelse om konvensjonsforpliktelsene brytes eller ikke. Det bør være en oppgave for organisasjoner som Røde Kors og Kirkens Bymisjon samt norske advokater å hjelpe til økonomisk slik at denne typen saker ble prøvd for norsk rett.

