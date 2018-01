Aftenpostens leder mener det er tvil om nettsteder som Document og Resett bør omfattes av pressens egen selvdømmeordning, PFU. Aftenposten mener at vi er «aksjonsgrupper snarere enn seriøse medier» og at «det vil virke urimelig legitimerende i det hele tatt å la dem omfattes av selvdømmeordningen.» Her skyver Aftenposten faglig autoritet foran seg i spørsmål som åpenbart er politiske.

Aftenposten og norske medier har uten unntak ført en kampanje mot USAs president siden han stilte som kandidat. Deres favorisering av Hillary Clinton har vært utilslørt og pinlig etter hvert som den ene skandalen har avløst den andre.

Hvis det er noen som fortjener begrepet aksjonsgruppe, så er det Aftenposten. Norske medier svikter sin informasjonsplikt. Document har som eneste større nettsted systematisk dekket sammensvergelsen mot Trump. Vi merker at det omfattes med stadig større interesse av leserne.

Bruker sin markeds- og definisjonsmakt

Den nye kulturministeren reiser de samme innvendinger som lederartikkelen i et intervju med Dagens Næringsliv: Det er forskjell på seriøse og useriøse medier og folk må læres opp til å se forskjell.

Lenge etter at det ble klart at diskusjonen om fake news handler om dyptgående politiske uenighet, forsøker de etablerte mediene å bruke sin definisjonsmakt og markedsmakt. Når de store techgigantene har samme samfunnssyn som Aftenposten, Trine Skei Grande og CNN, begynner ytringsfriheten å få det trangt.

Formynderholdningene

Formynderholdningen tyter frem, enten det er Aftenposten, Grande eller paven: Man mener å sitte med nøkkelen til hva som er sant og falskt. Derfor må folk oppdras til sitt eget beste. Man underkjenner demokratiet i demokratiets navn.

Offentlighet er ikke noe man eier. Demokratiet forutsetter «gjennomstrømming». Det lyder noen autoritære toner fra Aftenposten og Grande som røper at de ikke forstår hva som er grunnlaget for demokratisk debatt: Den ene part kan ikke si at den vet hva sannhet er. Hvordan et liberalt samfunn kunne utvikle seg til å bli intolerant er ett av de mest fascinerende spørsmål i vår tid.

Her kan du lese mer om denne striden:

