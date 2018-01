I barnehagene har det vært kamper for å få homoeventyr inn i barnehagen, at gutter må få gå i kjole og at jenter må få bråke de også. Jeg ønsker flere slike kamper — i skolene.

I et samfunn hvor vi ønsker full likestilling mellom kjønnene, hvorfor praktiserer vi fremdeles en kjønnet skolemodell? La oss slutte med kjønnede sitteplasser, ikke ha flere jente- og guttebursdager, og få mindre forventninger til kjønnet adferd.

Privat

Farger forteller om underliv

På pulter og i garderober kan man ofte finne navnelapper som er fargekodet etter barnas kjønn. Gir vi guttene én farge, og jentene en annen. Uavhengig av hvilke farger vi bruker, så er det i praksis en måte å fortelle omverdenen hvilket underliv barnet har, og hvem barna er forventet å leke med.

Jeg finner intet pedagogisk grunnlag for å dele inn barn på denne måten. Det er unødvendig, og ser man forbi normene ved det: en smule ekkelt. Våre barn er mer enn en kategori de ble tildelt ved fødsel, av en lege som tilfeldigvis var på vakt den dagen.

Kjønnsnormene forsterkes videre av oss foreldre ved å ha kjønnsdelte bursdager. Hva forteller vi våre barn når bursdagen kun er for ett av kjønnene? Bursdager er en flott arena for å møtes etter skoletid og bli bedre kjent, burde vi ikke da sørge for at barna får muligheten til å sosialisere på mer moderne vis?

Kan ikke barna få lov til å finne ut hva de har til felles, mer enn en kjønnskategori? Når vi kjønnsdeler bursdagene så forteller vi barn at det er naturlig kun å ha nære venner av ett kjønn.

Flere måter å dele en klasse på

Vi forsterker det også når vi ber gutteforeldrene ta med kaffe og jenteforeldrene ta med snacks til arrangementer. Vi voksne må da være kapable til å dele opp en liste med 20-30 unger på en litt bedre måte enn kun en kategori ungene ble tildelt ved fødsel. Her er et forslag, hva med å dele den ca. på midten?

Transkjønnede barn og andre som bryter med normene for kjønn vil nytte godt av en mindre kjønnet hverdag. Det vil være lettere for dem å komme ut som transkjønnet eller bryte med tradisjonelle kjønnsmønstre. Det gjør det også lettere å skille mellom interesser og identitet.

Hva om din datter ikke liker å leke med dukker, men tør ikke si noe? Det er jo det alle de andre jentene gjør, og slik hun opplever at er forventet av henne. Hva om din sønn helst vil sitte rolig og perle? Men det er forventet at han er ute og løper i gangen, han er jo gutt.

Ut med kjønnet autopilot

Barn trenger struktur i hverdagen sin, men jeg synes ikke kjønnede strukturer er noe å spare på. Hvis de ønsker å innta tradisjonelle kjønnsroller, er det ikke da bedre at de selv velger dette senere, fremfor å bli dyttet inn i det av samfunnet?

Dette vil kreve at vi foreldre og skolene tar et oppgjør med våre egne holdninger og hvordan vi har blitt opplært til å se på kjønn. Jeg tror vi har godt av å utfordre oss selv, spesielt på de tingene vi gjør på kjønnet autopilot.