Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes kommenterer 9. desember min bok Hvorfor ytre høyre vinner debatten. Tornes oppfatter det som at jeg ønsker å «viske ut skillet mellom ord og handling». Her har jeg visst gjort meg dårlig forstått. Mitt poeng er at ideene som lå til grunn for Anders Behring Breiviks terror, er blitt mer utbredt.

Tornes anerkjenner at enkelte ord også er handlinger, som trusler og hets. Men ord kan også føre til voldsbruk. Breivik var inspirert av «Eurabia-teorien», en teori om at islam tar over Europa og at vestlige eliter står i ledtog med dem.

Min påstand er at denne teorien er blitt mer utbredt siden 22. juli. I mine øyne er den ikke bare skadelig fordi den kan føre til voldsbruk, men også fordi den svekker tilliten og solidariteten i samfunnet.

Både deltager og tilskuer

Tornes skriver at jeg ønsker meg en debattredaksjon som vurderer «hvilke meninger som er «akseptable» og «uakseptable», «farlige» og «ufarlige», «gode» og «onde»». Også her snakker vi forbi hverandre.

Jeg påpeker at mediene allerede gjør slike vurderinger. Hver dag refuserer Tornes haugevis av innlegg.

Utvalget speiler mange forskjellige vurderinger, inkludert hva som er godt og dårlig, akseptabelt og uakseptabelt.

Dermed er han både en deltager og en tilskuer i samfunnsdebatten. Derfor må kritikk av redaksjonelle vurderinger være en selvsagt del av debatten. Dessverre ser vi en tendens til at våre største medier er avvisende til dette.

Rolf Øhman

Frp må ta avstand

I høst argumenterte Aftenposten på lederplass for at det å publisere noe ikke er å legitimere det. Det er påfallende at selv Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) har en større bevissthet om sin redaktørrolle.

Da hun forrige uke kritiserte Resett for å tillate jødehat i sine kommentarfelt, skrev Storhaug: «Hets mot folkegruppe er ikke det samme som ytringsfrihet». «Å tillate det bidrar til å legitimere holdninger. Disse menneskene kan finne sine egne fora», kommenterte hun.

Tornes trekker paralleller til medienes håndtering av det svenske partiet Sverigedemokraterna. Men jeg har ikke oppfordret til boikott av Fremskrittspartiet eller nettstedene på ytre høyre, slik han ser ut til å antyde.

Derimot kritiserer jeg høyresidens og Frps manglende vilje til å ta avstand fra sitt radikale omland.

Frp sikrer Human Rights Service statsstøtte, og Frp-ere bidrar til Document.no. Sylvi Listhaug måtte også nylig gå av på grunn av konspiratorisk retorikk mot Arbeiderpartiet.

Tor Stenersen

En bjørnetjeneste

Kvalitetssikrede, redaktørstyrte medier er blitt viktigere de siste årene ettersom useriøse aktører har vokst frem på nett. I møte med dem har vi også et økende behov for å diskutere hvordan de etablerte mediene forholder seg til sine «konkurrenter».

Min anbefaling er hverken «no-platforming» eller sensur, men blant annet at man slutter å la ytterliggående stemmer på ytre høyre opptre som ulver i fåreklær.

Du er en meningsdommer, Tornes. Det er en vanskelig jobb, fylt av dilemmaer. Jeg tror du gjør både norsk offentlighet og Aftenposten en bjørnetjeneste ved tilsynelatende å forsøke å fraskrive deg dette ansvaret.

Redaktører må tro på kraften i det publiserte ord.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter