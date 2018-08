Kort sagt, torsdag 9. august

Hastekeisersnitt er vaginal fødsel

I A-magasinets viktige artikkel 6. juli, om valg av planlagt keisersnitt, ble to etablerte sannheter i Norge bekreftet. Konklusjonen var at de som ønsker keisersnitt, 1) belaster barnet sitt medisinsk og 2) belaster samfunnet økonomisk.

Misvisende statistikk

Konklusjonene i A-magasinet (og tidligere i lignende artikkel i VG) baserer seg på statistikk mottatt fra ekspertene som ble intervjuet. I en artikkel om planlagte keisersnitt vil jeg påstå at denne statistikken er svært misvisende. De to konklusjonene over er dermed ugyldige.

Statistikken er misvisende fordi «problemgruppen» hastekeisersnitt i virkeligheten er en konsekvens av vaginal fødsel. I statistikken som feller keisersnitt i artiklene, er det derimot vaginale fødsler som ender med hastekeisersnitt som blir inkludert under «keisersnitt»-siden.

Dette blir, i artikkelens kontekst, «dobbelt feil» siden vaginal fødsel lettes fra mange av sine medisinske og økonomiske ulemper, som i tillegg lastes på «konkurrenten»: planlagt keisersnitt.

Spørsmål til kildene

Én av kildene var Ivar Sønbø Kristiansen: Har du estimert kostnad pr. planlagte keisersnitt utført i normal arbeidstid på «samlebånd»? Har du estimert gjennomsnittlig kostnad pr. vaginale fødsel, inkludert kostnader ved vaginalfødsler som ender med hastekeisersnitt, samt kostnaden av å ha keisersnittspesialister på vakt døgnet rundt alle dager i året?

Tre andre kilder var Thorbjørn Brook Steen, Agnethe Lund og Jørg Kessler: Har dere tall på komplikasjons- og senvirkningshyppighet for vaginale fødsler, inkludert alle vaginale fødsler som ender med hastekeisersnitt, til sammenligning med tilsvarende tall for kun planlagte keisersnitt? Og et spørsmål til: Hvis eksponering mot bakteriefloraen i fødselskanal og analåpning er viktigste medisinske fortrinn for vaginalfødte barn: Hvorfor ikke eksponere keisersnittbarn for den samme bakteriefloraen?

Niklas Norman, anvendt matematiker

Sport i alle kanaler skviser ut viktige debatter

Onsdag 1. august fulgte jeg Dagsnytt Atten på NRK 2. Det gjør jeg ofte når jeg er hjemme på den tiden (jeg foretrekker TV-versjonen fremfor radioversjonen).

Som vanlig inneholdt sendingen mange interessante og viktige debatter. En av debattene var om hvorvidt internasjonaliseringen av universitetene har gått for langt. En debatt (godt ledet av Ole Torp) mellom forsker og kommentator Asle Toje og prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo. Toje mente det ble for mange ikke-norske forskere ved våre universiteter og at dette ville true norsk fagspråk.

Bjørnerud mente det ikke var noen grunn til bekymring – noe jeg for øvrig er enig i. Så plutselig ble sendingen brutt og i stedet kom (i den ikke-kommersielle NRK-kanalen) reklame («Sendingen er sponset av…») etterfulgt av overføring fra en skikonkurranse på sommertid.

I irritasjon skiftet jeg til hovedkanalen NRK 1 – og der var det også sport (Norway Cup, tror jeg det var). Sport var det også i de fleste andre kanaler.

Ærede kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: Er det virkelig slik at NRK mener at skisport på sommerføre er viktigere, på NRK 2, enn debatten om internasjonalisering ved våre universiteter? Mange vil sikkert være interessert i ditt svar.

Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo

Jordvern og samferdsel

A-magasinet hadde nylig en artikkel som belyste noen av dilemmaene man møter når infrastruktur skal bygges: Alle vil ha bedre vei og jernbane, alle vil ta vare på egne hjem, alle vil støtte bøndene, alle forventer at skattepengene brukes effektivt.

Men en jernbane kan ikke ha bratte motbakker eller skarpe svinger – det gir oss mindre fleksibilitet enn mange tror. Et sted må jernbanen gå. Skal den gå gjennom eksisterende tettsteder hvor titalls familier risikerer å miste hus og hjem? Eller på ubebygd område, hvor man risikerer at man også mister landbruksjord?

Regjeringen er svært opptatt av å ivareta norsk matproduksjon. Da er det blant annet viktig å begrense nedbygging av landbruksjord. I fjor gikk omdisponeringen ned fra ca. 6 300 dekar i 2016 til drøyt 4 000 dekar i 2017.

Dermed har vi nesten oppnådd målsetningen i nasjonal jordvernstrategi, tre år før tiden. Så lenge samfunnet vårt er i utvikling, vil vi måtte gjøre vanskelige avveininger. Derfor er det viktig at fagmiljøer og lokalbefolkning engasjerer seg tidlig i planleggingsprosessen for infrastruktur. Det er når man fortsatt er på tegnebrettet at gode tilpasninger og løsninger kan finnes.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp).