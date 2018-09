En av mine kjepphester er at mediene ofte skaper et feilaktig inntrykk ved å legge vekt på en utypisk meningsmåling. Regelen bør være enkel: Sett alltid en måling inn i en sammenheng, gjerne ved å vise til gjennomsnittsberegninger.

Fakta: Medierevisjonen En fast spalte for mediekritikk. Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten.

Det eneste av åtte byråer

I Dagsrevyens sending lørdag innledet Yama Wolasmal med at de borgerlige partiene nå leder knapt foran de rødgrønne på meningsmålingene foran valget i Sverige kommende søndag.

Dette viste seg å være basert på Inizios måling for Aftonbladet, offentliggjort sist fredag. Problemet er at Inizio er det eneste av åtte byråer som har de borgerlige i tet. Fredag kom det fire ulike målinger. På de andre tre, Sentio, Demoskop og SIFO, ledet de rødgrønne, til dels klart.

Flere nettsteder tilbyr gjennomsnittsberegninger, som Pollofpolls.se og val.digital.se. Her har de rødgrønnes ledelse i det siste ligget på omkring 3 prosentpoeng. For en seer som er interessert i å vite hvordan det ligger an, er dette den relevante opplysningen, ikke Aftonbladets utypiske måling.

Reddet i land

Mandag hadde Dagsrevyen funnet en annen dagsfersk måling, og innledet med at Sverigedemokraterna går tilbake 3 prosentpoeng i en Ipsos-måling. Det sies ingenting om den andre målingen som var offentliggjort tidligere samme dag: Hos SIFO gikk samme parti frem 1,2 prosentpoeng.

Lisbeth Skei redder riktignok Dagsrevyen i land ved å nevne at SD har ligget «stabilt» på 18–19 prosent på målingene. Jeg ville heller sagt at de har vist en svakt fallende tendens de siste ukene.

I samme innslag kunne Skei fortelle at Socialdemokraterna har hatt «et kraftig oppsving». Men i virkeligheten var de opp 0,2 prosentpoeng fra forrige Ipsos-måling. Sossarna har i valgkampen ligget ganske flatt på gjennomsnittsberegningene.

På mandag påpekte Wolasmal også at meningsmålingene tok «grundig feil» i Brexit-avstemningen og det amerikanske presidentvalget. Vi hører ofte påstander om at målinger er blitt mindre presise.

Stabilt treffsikre

I virkeligheten har meningsmålingene vært temmelig stabilt treffsikre i amerikanske valg siden 1972. På landsbasis var de treffsikre også i 2016, og Clinton fikk klart flest stemmer, men de bommet en del i noen vippestater, nok til å gi Trump seieren. En studie av 351 valg i 45 land mellom 1942 og 2017 (Jennings & amp; Wlezien) viser heller ingen svekket treffsikkerhet over tid.

Men Wolasmal har rett i at målinger noen ganger bommer betydelig. Dette betyr at vi langt fra kan være sikre på at de rødgrønne slår de borgerlige på søndag, eller at Sverigedemokraterna (SD) ikke blir Sveriges største parti.

De svenske målingene utmerker seg ved at to av dem, som benytter seg av nettbaserte paneler, har SD i tet. Det kan skyldes at Sverigedemokraternas velgere er mindre villige til å bekjentgjøre sitt valg overfor et menneske som ringer, fremfor en maskin. Målingene undervurderte dem kraftig foran gjennombruddsvalget i 2014.

Effekten forsvinner

Men min gjennomgang fra 2016 av høyrepopulistiske partiers valgresultater de senere år, viser at de gjerne undervurderes på målingene før de har slått igjennom, men at denne effekten forsvinner så snart de er blitt rimelig store. Gode eksempler på dette er Le Pens parti i Frankrike og Wilders i Nederland. Søndag får vi se om SD fremdeles har en slik skjult reserve.