Denne uken kunne du lese Trond Blindheims formaninger til nye studenter. Det er ikke studentene selv han forsøker å gi gode råd i studietiden, men deres foreldre som skal ta formaningene videre. Resultatet er umyndiggjøring. Her kommer i stedet mine ubehagelige sannheter, fra én student, til en fremtidig medstudent.

Skjalg Bøhmer Vold

1. Ditt studievalg er ikke faren din sin fremtid

Mange av dine nærmeste vil ofte dele sine erfaringer og gi råd om hva du burde studere. Det er fint, og det kan være lurt å lytte, men husk at det er ditt valg.

Du skal ikke realisere din fars uoppfylte drømmer eller bli en kopi av søsteren din.

Bruk veiledningstjenesten på videregående, søk etter informasjon og bruk tid til å tenke på hva du har lyst til. Hvis valget er tatt på dine premisser eller du har et mål med valget du tar, vil også motivasjonen være annerledes. Ikke vær redd for å følge egne drømmer og ambisjoner, men tenk gjennom hva du ønsker å gjøre når du er ferdig med å studere.

2. Det er vanskelig å finne steder å bo

Hvert år er det flere tusen nye studenter som står i boligkø. Kun 14,5 prosent av landets studenter får bo i studentbolig, resten må kjempe på det private boligmarkedet. Der kan man for all del finne mange hyggelig kollektiver og leiligheter, men det er også dessverre noen fordømte hushaier.

Uerfarne studenter som flytter hjemmefra for første gang, lures til å signere ulovlige kontrakter, gjerne for en leilighet hvor det er 100 prosent sikkert at du ikke kommer deg ut hvis det begynner å brenne. Søk om studentbolig. Dersom du leier privat, må du passe på at du får skikkelig leiekontrakt og at boligen er trygg.

3. Karakterer er ikke alt

De færreste får A, allikevel får de aller fleste raskt arbeid etter endt utdanning. Det å ha høyere utdanning, åpner dører på arbeidsmarkedet. Både i offentlige og i privat sektor ser vi at kompetansebehovet er økende, og det er flere som stiller krav til formell utdanning.

Men hvis du bruker all tiden din på studier, møter du veggen. Faktisk har hele 29 prosent av landets studenter alvorlige psykiske symptomplager. Blant dem som engasjerer seg i organisasjoner og frivillig arbeid, er det langt færre som sliter.

Så å løfte hodet litt fra pensumbøkene og engasjere seg i studentmiljøet, kan motvirke ensomhet, bidra til bedre studiemiljø og kanskje gi deg erfaringer og vennskap som vil forme og avgjøre valgene du tar også når du er ferdig med å studere. Mange arbeidsgivere ser også på hva du gjør i tillegg til studiene. Karakterer er ikke alt. Finn ut av som finnes av frivillige organisasjoner og foreninger på ditt studiested og bli med.

Studietiden er et nytt kapittel, som garantert blir spennende og givende. Det er stor frihet kommer og med det kommer stort ansvar, og det kan være overveldende for mange. Du er garantert ikke fullt ut forberedt på det. Men det er bra at du vil bruke disse årene på å lære og utfordre etablerte sannheter. Det blir både fint og givende.