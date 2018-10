Eg har aldri heilt fått grepet rundt kva fascisme eigentleg er. Berre skjønt at det ikkje er bra. Ei tid vi trudde vi aldri kom tilbake til. Noko som var forbi. Men tida har vist oss naive.

Det er ikkje ukjend lengre. Klokka er halv åtte på kvelden, 28. oktober. Vi har akkurat fått resultatet. Jair Bolsonaro er Brasils neste president. Folk rundt meg brest i gråt, som ei frigjering av all redsla vi har gått og haldt på dei siste vekene. Vi held rundt kvarandre. Fryktas tid er ikkje over. Ho har akkurat byrja. For mange har den allereie vore til stades i mange år.

Fascismens framvekst har ikkje vore plutseleg i Brasil. Bolsonaro sin siger er berre fortsetjinga på angrepet på det unge demokratiet i Brasil, som byrja med det mange meiner var eit kupp mot president Dilma Rousseff i 2016. Mens mange andre vil argumentere med at Bolsonaro er demokratisk valt, meiner eg at dette valet slutta å vere demokratisk i det Bolsonaro sin største konkurrent, Lula da Silva, tidlegare i år vart fengsla, utan tilstrekkelege bevis, og nekta å stille til val.

Bolsonaro vil ikkje vere ein president for det brasilianske folk. Samfunnet han vil skape vil vere eit Brasil der han tar frå store delar av folket retten til å eksistere. I politikken, i akademia, i arbeidslivet, på gatene, i livet.

Vald mot Bolsonaros motstandarar

Dei siste vekene opp mot valet har vore intense. Allereie dagen etter første valrunde kravde valet sitt første offer. Mestre Moa do Katendê vart drepen med tolv knivstikk av ein tilhengar av Bolsonaro, etter at han hadde sagt at han stemde på det brasilianske arbeidarpartiet (PT).

Dette var berre det første av mange overfall. Mange er redde for å vise sin motstand til Bolsonaro, eller si støtte til PT, eller berre å bere plagg i PT sine raude fargar.

Det dras skumle parallellar til militærdiktaturet som vart avslutta for 33 år sidan. Mange ser igjen eit hat og eit sinne ein ikkje har sett sidan. Bolsonaro på si side har sjølv hylla militærdiktaturet og uttalt sin støtte til bruken av tortur. Viktige kampsaker har vore meir politi og militære i gatene, og liberalisering av våpenlovene. Der tilhengarane til Haddad (PT) har møtt til vallokala med bøker, har tilhengarane til Bolsonaro møtt med våpen.

Endå farlegare å vere aktivist

Bolsonaro snakkar ikkje først og fremst om at han ikkje ønsker venstresida ved makta, men om at ho ikkje skal eksistere meir. Det same gjeld måten han snakkar om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersonar), urfolk og svarte.

Dette er svært skremmande. Brasil er allereie det landet der flest folk blir drepne på grunn av å vere LHBT. Det er allereie eit av dei landa med flest drap av kvinner, miljøaktivistar, urfolkaktivistar og svarte. Det er allereie farleg å vere aktivist, svart, kvinne og LHBT i Brasil. Frå no av vil det berre bli verre. Spesielt med Bolsonaro sin våpenpolitikk. Skyt først, spør etterpå.

Frykt på universitetet

På universitetet held vi hender i slutten av forelesingane. Mine venner på venstresida lagar ikkje først og fremst strategiar for å felle Bolsonaro, men for å beskytte seg i tida som kjem. Det same gjer professorane her. Mange er redde for å dele sine kritiske diskursar og analysar.

Fleire har allereie blitt forfulgte, og mange er redde for å bli fjerna.

Dei siste vekene har fleire offentlege universitet blitt utsett for politiaksjonar, og i mange tilfelle vart plakatar med antifascistisk- og antibolsonaropropaganda fjerna.

Det er ikkje nytt det som skjer. Vi har sett det før. Når det er snakk om fascisme betyr nøytralitet berre ein ting, medverking.

Fleire frå det internasjonale samfunnet har uttalt sin motstand mot Bolsonaro. Sjølv høgrepopulistiske Marine Le Pen har uttalt si avsky mot Bolsonaro sine fråsegn.

Noreg må tore å fordømme

Frå Noreg har det vore heilt stille. Brasil er ein av dei viktigaste handelspartnarane og investeringsmarknadane til Noreg. Regjeringa si haldning til det som skjer her, er derfor ikkje likegyldig.

Bolsonaro har lova å «ta tilbake» store jordområde som tilhøyrer urfolk, quilombolas (afrobrasilianske jordbruks- og sankersamfunn, red. anm.) og småbønder. Dette vil dessverre gagne norske interesser i agrobusiness og andre naturressursar, men truleg auke valds- og konfliktnivået rundt jord i Brasil. Samarbeid med Bolsonaro vil vere å legitimere fascismen.

Noreg er flink til å fordømme fascistiske regimer som har vore, men det betyr ingenting om ein ikkje torer å fordømme dei vi har i dag.

Tida for kamp er no

Det vil snu, fordi det må snu. Kampen for demokratiet er allereie i gong. Men det vil ikkje gå om resten av verda sitt stille i båten. Bolsonaro sin siger er ikkje berre ein trussel for demokratiet i Brasil, men for heile verda.

Tida for kamp er no, vi kan ikkje kjempe i retrospekt.

Det er kaldt i São Paulo desse dagar, men det hindrar likevel ikkje folket å okkupere gatene. Og i kulden er det viktig å stå saman, tett saman. Dag etter dag samlar vi oss. Det er trongt, så trongt at eg kan kjenne det når dei trekker pusten mellom skrika: Ele não, ele jamais. Ikkje han, aldri han.

