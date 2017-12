På lederplass i Aftenposten femte desember påstår avisen at digitaliseringen av læremidlene er feilslått. Det er flere punkter i teksten som ikke bør stå uimotsagt.

Det mest brukte digitale læremiddelet

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er det mest brukte digitale læremiddelet i videregående skole i Norge, og vi har satt nye rekorder i antall brukere hvert eneste år. Ironisk nok er Oslo det fylket hvor flest elever bruker oss, selv om Oslo ikke betaler en eneste krone til NDLA.

I 2016 leverte vi pensum til 92 eksamensfag til en kostnad av 436 kroner pr. elev. Til sammenligning koster en helt vanlig lærebok i norsk over 600 kroner.

Kritiske spørsmål knyttet til kostnadene ved kjøp av bøker fra forlagene, bøker som etter kort tid er utdatert, har vært totalt fraværende i denne debatten.

Vi utvikler og tilbyr åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vårt innhold er tilgjengelig for alle, hvor som helst og når som helst. Dette betyr også at alle forlag og bedrifter som ønsker det, kan utvikle innhold basert på NDLA. Dette bidrar til et åpent marked.

Les også:

Lærerne er sentrale

Læremidlene blir best når læreren slippes til. Lærere vet hva de vil ha til egen undervisning og fortjener å få en rolle i prosessen. Over 300 lærere og andre med spisskompetanse fra norske skoler har de siste årene bidratt til utvikling av NDLA.

Dialog med brukerne er helt sentralt, og vi er nå inne i det tredje året med systematisk og målbevisst satsing på pilotklasser og pilotskoler. Dette er elever og lærere som gir løpende tilbakemeldinger til utviklingen av NDLA. I 2017 har vi 14 klasser med 350 elever og lærere som bidrar i dette arbeidet.

Nytt og oppdatert neste år

For oss er brukerne viktigst. Læringsressurser i kontinuerlig utvikling, sammen med stadig flere fornøyde elever og lærere, danner grunnlaget for det vi kaller «nye NDLA» som lanseres i 2018. Dette er oppdaterte nettsider som i enda større grad tilrettelegger for kunnskapsdeling.

Vi i NDLA mener at kunnskap skal være fritt tilgjengelig, uten pålogging, uten betalingsmurer og uten innsamling av personopplysninger.