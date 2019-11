Nylig fortalte Aftenposten at vannspeilet i Middelalderparken nå er midlertidig tømt fordi det skal legges en overvannsledning ut i fjorden fra den utvidede Bispegata. Underveis skal et renseanlegg sørge for at gatevannet ikke forurenser i fjorden.

Men når og hvorfor kom vannspeilet?

Svaret ligger i et vellykket samarbeid mellom staten og Oslo kommune: det store endringsprosjektet Miljøbyen Gamle Oslo. Det eksisterte fra 1993 til 2000, og ble opprettet for å bedre levekår og trafikkforhold i bydelen når gjennomkjøringstrafikken ble lagt i tunnel. I tillegg skulle prosjektet synliggjøre Oslos sjeldne middelalderhistorie.

I sine mange visjoner for Gamle Oslo tegnet Miljøbyen alltid inn et vannspeil i Middelalderparken. Og for 19 år siden sto det ferdig som en hovedmarkering av Oslos 1000-års jubileum, anlagt ut fra to hovedgrunner. Først og fremst skulle det vise den viktige strandlinjen der Oslo ble til som havneby for 1000 år siden. I tillegg skulle vannspeilet være en «visuell buffer» mellom Middelalderparken og dagens trafikkåre ut av byen.

Et «Tenerife»

I løpet av de første somrene i det nye 1000-året begynte folk på Østkanten å bade der. Det ble raskt et herlig sted for vidunderlig badeliv midt inne i Gamle Oslo. Lokalt fikk vannspeilet tilnavnet «Tenerife», og kontrasten til den travle hverdagen i sentrum var intens og flott.

Det ble hverken lagt opp til vanngjennomstrømming eller rensing i vannspeilet, det var en forutsetning at vannet der skulle skiftes ut annethvert år. Men da prosjektperioden til Miljøbyen Gamle Oslo var over i år 2000, fulgte ingen kommunal etat opp intensjonen om vannutskifting. Følgelig sank vannkvaliteten til det helsefarlige så bading ble frarådet. Og etter et par hektiske sommersesonger stoppet badelivet fullstendig opp.

En tiltrengt badestrand

I dag jubler vi over at badekulturen er tilbake i Oslos indre havnestrøk med Sørenga friluftsbad som Middelalderparkens nærmeste nabo. Kjære Oslos politikere og Bymiljøetaten: Kjenn besøkelsestiden nå når vannspeilet skal fylles opp igjen. Sørg for å få til et renseanlegg ikke bare for overvannet fra Bispegata, men også for vannet i vannspeilet.

Da ville «Tenerife» med sin lange og barnevennlige sandstrand kunne gjenoppstå som en sentral bademulighet. I tillegg vil det kunne øke østkantens muligheter for svømmeundervisning i en bydel med dårlige svømmeferdighet blant barn.

Jeg vil dessuten anta at et slikt tilleggsrenseanlegg i Oslos historiske havneområde blir adskillig billigere enn å anlegge enda et badeanlegg langs Oslos nye havnefront.

