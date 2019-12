Inviter til en mer inkluderende høytid! | Sonia Ahmadi

I nabolaget har alle satt opp juletrærne og pyntet husene sine. Det er fin stemning i byen med et glitrende julemarked med attraktive juleboder og serveringsområder. Duften av brente mandler, pepperkake, gløgg og grøt har fylt luften. Lys, glede og jubel har spredt seg over hele landet i årets mørkeste tid. For nå er det snart jul!

Julen er årets beste høytid, der familier samler seg, spiser god mat og utveksler fine julegaver. Men det finnes også personer og familier som har vandret langt bort fra sitt eget hjem til Norge. Her bor de med få eller ingen nær familie i et land med tradisjoner som kanskje er helt nye og fremmede for dem. Hvordan blir juletiden for disse personene? Er denne tiden med moro og samvær for familier noe de også gleder seg til?

Jeg har selv vært ny i Norge

Jeg har selv, en gang for noen år tilbake, vært ny i Norge. Juletradisjoner var nytt for meg. I mitt hjemland, Afghanistan, feiret vi ikke julen, spiste ikke den slags mat som serveres i juletiden, og vi pyntet ikke huset vårt sånn som i Norge.

Jeg husker fortsatt den første nyttårsaften i Norge. Jeg våknet til høy lyd av fyrverkeri ved midnatt. På sengen lå den lille babyen min i dyp søvn, og ved siden av ham satt jeg, ensom og forvirret! I andre etasje var det jubel og latter. Jeg fikk straks vite at det var nyttårsaften, og det er sånn det feires her i landet.

Julen er best sammen med andre

Juletiden trenger ikke å være en stressende periode, slik som noen opplever det. Julen trenger heller ikke å handle om dyre presanger, ekstravagant julepynt og mye mat. Alt det som betyr noe, er å være sammen med andre og å ha det fint.

Gjennom årene her i Norge har jeg lært alt om julemat, pynt og julegaver, men det viktigste jeg har lært er at julen er best når man feirer den med flere.

Derfor kan denne julen være en god tid til å invitere også noen andre inn i familien for å feire sammen. Denne julen kan du og jeg gi litt ekstra oppmerksomhet til noen i vårt nærmiljø som har sitt første møte med norske juletradisjoner. Dette kan føre til både giverglede og gleden av å bli inkludert.

Det kan hende at den nye naboen som du hilser på kun noen få ganger i året, føler seg ensom, slik jeg følte en gang i tiden, og at alt hen trenger er noen å snakke med.

Derfor kan det være lurt hvis du neste gang du ser vedkommende, inviterer hen inn til julemiddag. Hvem vet om dette blir den beste julegaven du noensinne har fått og gitt? Gjennom årene her i Norge har jeg lært alt om julemat, pynt og julegaver, men det viktigste jeg har lært er at julen er best når man feirer den med flere.