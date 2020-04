Søndag fikk vi høre om 11 år gamle Maisam som kjemper for livet i Hellas. Han er rammet av en grusom sykdom og gikk mange uker uten skikkelig helsehjelp i flyktningleiren i Moria.

Gutten, som gikk to år på skole i Risør, er bare ett av ofrene for en brutal flyktningpolitikk fra norske og europeiske myndigheter.

Barna rammes hardt av den politiske handlingslammelsen. Dette må ta slutt. Tyskland og Luxembourg har de siste dagene allerede tatt imot rundt 60 enslige mindreårige flyktninger fra leirer i Hellas. Nå må også Norge må bidra.

Kan ende i katastrofe

Vi kan ikke akseptere den menneskelige tragedien som utspiller seg på Lesbos. Moria er et mottakssted med kapasitet på 3000 mennesker. Nå er tallet mer enn 20.000.

Siden det er et mottakssted, gis det ikke annet enn det aller nødvendigste av mat og husly. Unger får ikke skolegang, det er knapt helsetjenester og nesten alt som gis er av frivillige.

Sturlason

Dette fører til at hjelpeorganisasjonene har problemer, og mange har måttet begrense aktiviteten av sikkerhetshensyn.

Nå kan marerittet Moria ende opp i en katastrofe. Hva som skjer når koronaviruset får bre seg i en leir der 20.000 mennesker deler på plassen til 3.000, der det ikke finnes nok såpe og vann, der 200 personer deler på hvert toalett, og der mange er syke og har dårlig helse, er vanskelig i det hele tatt å tenke på.

Opprop om evakuering

På førstkommende møte i Oslo bystyre kommer flertallet til å stemme for å støtte oppropet om å evakuere barna fra Moria. Oslo har kapasitet og hjerterom til å ta imot langt flere flyktninger enn det vi gjør i dag.

Jeg er glad for at flertallspartiene i bystyret kjenner sterkt på den internasjonale solidariteten, selv i krisetid. Det samme kan dessverre ikke sies om flertallet på Stortinget.

At Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner omtaler aksjonismen som motivert av at «noen enkeltpersoner føler seg bedre», gjør meg bare trist.

Vi kan gå foran

Det er nå vi må vise hva vi som nasjon er skapt av, og vise solidaritet med barn som lever i ufattelig nød. Det må handles mens det ennå er tid. Det er ingen grunn til at Norge skal sitte og vente. Vi kan gå foran.

La oss starte med de mest sårbare, og sørge for at barna i Moria kan våkne opp fra marerittet i en varm seng i et trygt land.

Koronakrisen som ryster en hel verden, gjør at mange kjenner på en utrygghet man ikke har kjent på før. Men krisetid er også en tid for solidaritet. Nå må Norge stille opp. Det handler om barns liv. Det handler om liv og død.