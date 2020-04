Påsken i år ble litt annerledes enn vi hadde trodd og kanskje håpet. Heldigvis finnes det også fordeler med dette, og de må jeg huske å sette pris på.

Her er fem fordeler med #holdavstand-påsken 2020:

1. Ingen første utepils i solen

Som gravid i syvende måned, er dette en ting jeg gruet meg til å gå glipp av. Men nå alle går glipp av det!

Det føles unektelig bedre.

2. Ingen Syden-feed

Vanligvis ville alle sosiale medier være oversvømt av turkis hav og pølselår i påsken, men ikke i år!

Jeg skulle riktignok også ut å reise, men da bare hjem til Rogaland, som vi alle vet er det motsatte av Syden.

3. Ingen harde kniber

For dere som ikke er oppvokst i Rogaland: En «knib» er bare en veldig hard klem, som gjerne blir gitt av familiemedlemmer man bare treffer én til to ganger i året.

Jeg har forståelse for at mange savner en klem, men jeg klarer meg lenge uten en knib.

4. Ikke noe press om å gå på tur

Det ligger stadig en forventning om at påsken skal tilbringes ute i naturen. Men i år, for aller første gang, kan vi få bedre karma av å være inne enn ute. Det tar jeg ikke for gitt.

5. Ingen forventninger!

Når man en dag kan gå tilbake på jobb og noen spør hva man har gjort i påsken, så er det med en visshet om at vi alle har gjort akkurat det samme: Ingenting.

Og det er litt fint.

