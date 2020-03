Denne teksten ble først publisert på Kristin Steien Bratlies Facebook-side. Den publiseres med tillatelse.

Kjære venner. Jeg har en bønn til dere alle i disse merkelige tider: Vær rause med hverandre, vær tolerante, og legg godviljen til.

De siste dagene er vi i Norge – og verden – kommet i en situasjon ingen av oss har opplevd før. Den er vanskelig å begripe, det er krevende å ta alvoret innover seg og å navigere godt.

Slik er det for alle, men vi har ulike måter å forholde oss til det på. Noen blir redde, andre tar det med stor ro, noen tøyser, noen blir kanskje stillere enn vanlig, mens andre igjen er sinte.

Egoistiske idioter?

Noen har kjøpt en dorullpakke eller to ekstra, andre hermetikk og spagetti. Enkelte har sikkert også hamstret. Og mange dro på hytta i helgen.

Jeg tror de har fattet det nå. Men da de reiste til fjells torsdag eller fredag, så verden ikke slik ut som den gjør søndag formiddag.

I sosiale medier er det mange kommentarer og bilder av tomme butikkhyller, irriterte innlegg om disse håpløse hamstrerne. Det var før helgen. Nå er det hyttefolket som får gjennomgå.

Både hamstrere og hyttefarere kjennetegnes ved noen gitte egenskaper i disse innleggene: De er egoistiske idioter. Det er disse ubestemmelige massene jeg ber dere om nå å la være i fred. Kanskje var det summen av våre ekstra dorullpakker som ble mye mer enn normalen, og dermed tømte hyllene. Det er i så fall bra at både butikkene og myndighetene går ut og anmoder om ikke å kjøpe inn ekstra.

Lokale myndigheter ber folk om å reise hjem fra hytta. Vi behøver ikke stå bak i et samlet hylekor og gjenta budskapet igjen og igjen og igjen ...

Raser mot en ubestemt masse

Hverdagen har fått slagsider, og naturligvis er det mange følelser i sving når verden blir så diametralt annerledes. Vi får et behov for å peke ut skurker og vise oss som stoiske helter i en krise.

Men jeg forstår at det er mye frustrasjon i luften som må ut, bare husk at det slår så hardt på trykk, og verden blir i alle fall ikke bedre sted av at vi raser mot en ubestemt masse i sosiale medier.

Bruk heller kanalene til å spre god, faktasjekket informasjon. Det vil jeg gjerne ha mer av i disse tider.

Så derfor er min bønn til dere: Vær rause og gode mot hverandre. Anta at folk handler i beste hensikt, og at vi er ulike, vi mennesker. Det er ingen mal for hvordan vi best håndterer en slik unntakstilstand som nå, men det er viktigere enn noensinne at vi er gode mot hverandre. Jeg synes statsminister Erna Solberg sa det så fint: «Selv om vi ikke kan ta på hverandre, kan vi ta vare på hverandre.»

