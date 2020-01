At en bilbrann på bakkenivå i et åpent parkeringshus kan utvikle seg til et ukontrollert branninferno, hvor verdier for flere hundre millioner går tapt, er uvirkelig.

Til tross for at brannen skjedde nærmest vegg i vegg med Stavanger Lufthavns egen brannstasjon, hvor det alltid er mobilisert, trenet mannskap med moderne slukkeutstyr og skumkanoner dimensjonert for raskt å kunne slukke en stor flybrann, klarte man ikke å få kontroll på denne bilbrannen.

Verdifull tid gikk tapt

Avinors brannfolk har ikke røykdykkeropplæring og kunne derfor ikke gå inn i det åpne parkeringshuset og aktivt bekjempe brannen på skadestedet. Det var heller ikke høyde nok for å kjøre de store brannbilene inn i bygget, slik at man fikk bekjempet brannen nært skadestedet.

Verdifull tid gikk dermed tapt i påvente av det kommunale brannvesenet. Brannen fikk utvikle seg til et ukontrollert branninferno som i verste fall kunne rammet hele terminalbygningen. Det er en skandale!

Brannsjefen sier at en slik brann lenge har vært den store frykten. Da bør det klarlegges hvilke kompenserende tiltak som var satt inn for en kjent og fryktet risiko!

Fryktet bygningskollaps

Brannen utviklet seg raskt og med stor intensitet, og i frykt for at bygningen kunne kollapse turte man ikke å sende mannskaper inn i bygget.

Det var ikke montert sprinkleranlegg, noe som kanskje kunne hatt en positiv effekt. Men bruk av vann kan i mange tilfeller være som å helle bensin på bålet og bidra til raskere og større spredning av bensin og diesel fra eksploderte drivstofftanker. Umiddelbar skumlegging av biler og gulv kan kvele flammene og hindre spredning.

Et femetasjes parkeringshus burde være dimensjonert med brannisolerte bærende konstruksjoner som kan motstå en bilbrann i en viss periode slik at brannvesenet kan ta seg inn i bygningen, uten risiko for at bygningen umiddelbart vil rase sammen.

Krever offentlig gransking

Vi har svært mange parkeringshus rundt om i landet, og ikke minst leilighetsbygg, kjøpesenter og forretningsbygg med store parkeringshus og parkeringskjellere, bilferger og båter med hundrevis av biler om bord.

I de fleste parkeringshus og parkeringskjellere er det ikke tilkomst for store brannbiler. Samtidig opplever vi at avstanden mellom bilene både i parkeringsanlegg og på ferger blir stadig mindre. Overstyres sikkerheten av kommersielle interesser?

Pål Christensen

De ufattelige konsekvensene fra én enkelt bilbrann reiser mange kritiske spørsmål som bør gjennomgås og belyses i en offentlig gransking.

Dette gjelder krav til brannisolering, sprinkleranlegg, stigeledninger, ekstern tilkobling av skumanlegg, samt nødvendig utstyr og opplæring. Uklare ansvarsforhold mellom den kommunale brann – og redningstjenesten og Avinor må klarlegges for å sikre at de ulike etatene jobber sømløst sammen.

Det viktigste nå er å finne ut hvorfor en bilbrann i en dieselbil kunne utvikle seg til en slik katastrofe. Skal vi fortsatt kunne ha tillit til at samfunnssikkerhet og beredskap er ivaretatt, må alle læringspunktene må på bordet.

