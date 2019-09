Ikke si: legg det bak deg. Jeg skulle gjerne vite hvorfor jeg fortsatt har Bataclan på hjernen, hvorfor det klipper av meg vingene, hvorfor jeg ennå må ha en kjemisk støttepute ...

Fred Dewilde, en av de overlevende fra massakren 13. november 2015 i Paris, tvitret dette nylig, nesten fire år etter. Som andre overlevende har han varige fysiske og/eller psykiske skader, akkurat som ofre etter 9/11 eller 22. juli. Livet er ødelagt.

Marre d'entendre tourne la page, marre d'entendre qu'il faut passer à autre chose. J'aimerais comprendre pourquoi le Bataclan me reste dans la tête, pourquoi ça me coupe encore les ailes, pourquoi j'ai encore besoin de chimie, presque 4 ans après ... — Fred Dewilde (@DewildeFred) September 6, 2019

Søksmål

Det har den franske advokaten Samia Maktouf skjønt.

På vegne av 23 ofre i Paris tok hun ut søksmål for forbrytelse mot menneskeheten mot Salah Abdeslam, den eneste overlevende terroristen etter 13. november. Han sitter nå fengslet i Frankrike og er også siktet for attentatene i Brussel 22. mars 2016.

BENOIT TESSIER / X02011

Ifølge Maktouf er de juridiske kriteriene til stede. Abdeslam og de andre terroristene i Paris «utførte en samordnet plan mot en gruppe sivile som ledd i et utbredt eller systematisk angrep», «krenket levende liv forsettlig» og «forfulgte en identifiserbar gruppe eller et samfunn på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst eller kjønnsmessig grunnlag».

Advokaten hevder at definisjonen vil gjøre kampen mot terror mer effektiv fordi forbrytelsene ikke lenger vil kunne bli foreldet. Forbrytelser mot menneskeheten blir aldri det. Derfor kan nazister dømmes den dag i dag. Det vil også forhindre at Salah Abdeslam løslates før rettssaken. Grensen for varetektsfengsling går snart ut.

Utfordring for hele verden

«La oss vise ofrene at de ikke er alene, og at det internasjonale samfunnet uttrykker sin solidaritet,» sa FNs generalsekretær António Guterres nylig. Han minnet om at terror utgjør en utfordring for hele verden, og at arrene aldri leges. Ofre kan finne resiliens, men bare midlertidig. De gjenopplever ofte traumene ved hvert nye attentat.

Hvis de var trygge på at gjerningsmennene aldri kunne unnslippe, ville de kanskje ha det bedre. Som ofrene etter attentatet mot en jødisk restaurant i Paris i 1982. Hittil har fire mistenkte gjerningspersoner en fransk forhørsdommer identifiserte, unngått det. Den ene lever i Skien, beskyttet av norsk statsborgerskap. De andre i Jordan og Ramallah.

Økt beredskap

Det er 18 år siden angrepene mot Twin Towers, markert i disse dager. Den islamistiske terrorismen ser ut til å avta noe, i hvert fall i Vesten. For tiden dreier det seg oftest om høyreekstremisme, som forsøket mot moskeen i Bærum. PST har oppgradert trusselvurderingen for 2019 av hensyn til dette.

I Frankrike har beredskapen også økt – uten at opinionen er blitt informert, etter varsler fra FN. Ifølge sikkerhetseksperten Jean-Charles Brisard kommer det av den fortsatt spente situasjonen i Syria, med attentater omtrent daglig, Det finnes ennå 20.000 jihadister «der ute», hvorav 300 franske. I tillegg kommer de som har sonet ferdig og slippes ut. Tre av dem planla et attentat i Frankrike mens de satt inne, men ble avslørt.

FN tror det vil det skje nye angrep i Frankrike i år. Med andre ord nå.