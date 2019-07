I Aftenposten 10. juli hevder professor emeritus Reidar Almås at «eit godt måltid med raudt kjøtt, norske poteter og grønnsaker er eit klimavenleg og bærekraftig måltid». Jeg skulle ønske vi kunne si at han har rett og fortsette som før, men han tar feil. Grundig feil.

Si gjerne at norsk kjøtt er mer klimavennlig enn annet kjøtt, men det betyr ikke at det er klimavennlig. Et proteinrikt, plantebasert måltid har ca. 90 prosent mindre klimautslipp i forhold til et med storfe.

Det sier seg selv at det å bytte til et kosthold som er basert på mer planter enn kjøtt, er det eneste riktige for klimaet. Likevel har nordmenn økt sitt kjøttforbruk med 50 prosent siden 1989.

Plantebaserte proteinkilder

«Mennesker trenger protein», skriver Almås, og tabloidiserer debatten.

Mange tror dessverre at protein er noe som kun lages inne i dyrene, og gjør at vi må spise kjøtt. Dette utnytter Almås ved en slik argumentasjon. 67 prosent av alle proteinene som konsumeres i verden, er allerede fra plantebaserte kilder. Likevel opptar kjøtt og meieri 77 prosent av jordens landbruksressurser (FN).

Sykehusene er ikke fulle av veganere med proteinmangel, de er fulle av altetende som spiser for mye.

Almås er redd for at utmarken vil gro igjen uten beitende dyr, og det har også blitt debattert i vårt naboland. Der har de regnet ut at om svensker kun spiste kjøtt fra de få dyrene som beitet, ville det tilsvare 40 gram pr. svenske i uken. Det er vel ingen grunn til å tro at det er stort annerledes her.

Må alle bli vegetarianere?

Hvis vi skal redusere klimautslippene, må vi fokusere på det hver enkelt kan gjøre noe med, nemlig maten du spiser hver eneste dag. Må alle bli vegetarianere? Nei. Burde vi redusere masse? Ja, det er både klima, helsen og dyra enige i.

Det kommer til å ta mange år før vi kommer ned på et bærekraftig nivå av kjøttkonsum. I mellomtiden håper jeg professorer og andre som vil uttale seg, slutter å forvirre den norske forbrukeren — og heller jobber sammen for å redusere kjøttforbruket nok til at vi kan se våre barnebarn i øynene og forklare hvordan vi sluttet å spise opp fremtiden deres.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter