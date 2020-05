Mitt aller første minne om Chat Noir er fra 1945, da vi kom hjem etter nærmere tre år som flyktninger i Stockholm.

Denne første etterkrigsrevyen het ganske enkelt Høstrevyen 1945, og den representerte alt som hadde vært forbudt under den tyske okkupasjonen og nazistiske sensuren.

Som femåring var jeg på den premieren fordi min far igjen var kapellmester. Det eneste jeg husker, bortsett fra applausen far ble møtt med, var Lalla Carlsens entré i lang, hvit silkekjole med rødt belte og blå bånd.

Hun sang «Norge i rødt, hvitt og blått» til 11 minutters stående ovasjoner.

Tårene silte i salen, noen hulket, en mann spiste opp programmet sitt bit for bit fordi han ikke visste hvor han skulle gjøre av all begeistringen som boblet opp i ham.

Underholdning er kultur

Denne sangen er en del av Norges kollektive hukommelse. Den var skrevet under krigen, men ble sensurert bort av Victoria terrasse. Den synges fremdeles. Mye av det som skjedde den gang, er nedfelt i norsk kulturhistorie og sier sitt om sivilt mot og humorens kraft i forferdelige tider.

Einar Rose gjorde entré i en av disse krigsrevyene, løftet høyre arm i noe som lignet en Hitler-hilsen, og da det sjokkerte gispet fra salen la seg, sa han: «SÅ høyt hoppet hunden min i morges!» Jubelen ville ingen ende ta.

Slike hendelser og historier hadde enorm betydning for den norske moralen i de fem mørke årene, og de skjedde stort sett på privatteatrene.

Motstandsbevegelsens parole om publikumsboikott av de nazifiserte scenene fikk full oppslutning. De spilte for en håndfull nazister eller med de rareste avlysningspåskudd, som diarésyke skuespillere.

Redd de private scenene

Privatteatrene, som Chat Noir, holdt det gående. De har holdt det gående fra 1912 gjennom konkurser, utallige omorganiseringer og nedleggingstrusler, to verdenskriger og depresjon, brann, finanskrise og oljekrise, til og med den tåpelige luksusskatten.

I de senere årene er Chat Noir blitt et show- og musikalteater, med en ganske lysende fremtid.

Nå står det for fall, sammen med fire andre private scener: Ole Bull Scener i Bergen, Stavangeren, Latter på Aker brygge og Folketeateret. Og nå er det ikke krigen, men koronaen som tar dem.

Staten har gått inn med støtteordninger på 1,2 milliarder kroner til institusjonene, men de private faller mellom hele møblementet.

Uten at de private scenene er minimumsbemannet, så kan heller ikke de private produsentene fortsette sitt arbeid. De har gjort alt som er mulig for å holde kostnadene nede og lever selv av oppsparte midler.

Til kulturministeren er det innspilt et forslag om et tilleggsbidrag på fem millioner kroner til hvert av de fem teatrene, samlet 20 millioner kroner, i håp om et liv etter korona.

Vi har ikke råd til å la være!

Statsråd Abid Raja: Norge har ikke råd til å la være.

Dugnad er fint, men har lite med kunst og kultur å gjøre. Kunst handler ikke om glasur på kaken, men om selve livet. Underholdning, som revy, musikal og show, er like viktig i dag som under krigen.

En statlig kulturell dugnad til beste for landets private scener vil til syvende og sist gagne den norske moralen og folkehelsen og bidra til å få oss gjennom krisen.

