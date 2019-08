Da jeg var barn, var jeg livredd for møll. Jeg løp i full fart ut av rommet så raskt jeg fikk øye på en. Jeg hoppet over stoler og bord og skrek, samtidig som jeg ba pappa drepe dem.

Jeg hatet møll. Det var bare noe med dem som gjorde meg fryktelig redd. De lange, sølvaktige vingene. De hurtige bevegelsene.

Etter hvert som jeg ble eldre, lærte jeg at møll var totalt harmløse. De kan ikke bite eller stikke, og de er i hvert fall ikke giftige. I motsetning til skadedyr er møllene viktige for økosystemene.

De er pollinatorer for en rekke planter, og de er mat for insektspisende rovdyr. Mange møll er til og med like vakre som sommerfugler. I dag vet jeg dette, og jeg er ikke lenger redd for møll.

Opplever fordommer

I dag er det over 200.000 muslimer i Norge. Forskning viser at mer enn en tredjedel av den norske befolkningen har fordommer mot muslimer. Mange nordmenn er like redde for muslimer som det jeg var for møll.

Alle mine muslimske kusiner har opplevd fordommer og nedlatende kommentarer på bakgrunn av hijaben sin. Faren min opplever rasisme til daglig i sin jobb som drosjesjåfør i Oslos gater.

Jeg er redd for disse vanene som mine nærmeste har tilegnet seg. Skal det være en vanesak å bli kalt pakkis og neger? Skal det være en vanesak å bli spyttet på fordi du har hijab på hodet?

Enkelte benekter problemet

Islamofobi er ifølge Store norske leksikon en samlebetegnelse for fordommer mot og diskriminering av muslimer. Det er på det rene at det er denne fobien mine familiemedlemmer og venner møter i det norske samfunnet.

Fremfor å iverksette effektive tiltak for å bekjempe denne diskrimineringen, vil enkelte i maktapparatet forholde seg passive. Noen benekter til og med at problemet eksisterer.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) mener at «Islamofobi» er «et begrep som utelukkende brukes som en hersketeknikk». Han mener at det ikke er noen ting som tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe. Paradoksalt som det er, viser han til angrepet mot Bærum-moskeen, hvor en norsk mann løsnet skudd mot muslimer.

I et intervju med Helge Lurås fikk Helgheim spørsmål om hvorfor han påtok seg ansvaret som innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Han svarte blant annet at han hadde sett de heldige og de mindre heldige sidene ved innvandring, som født og oppvokst i Drammen.

Selv er jeg født og oppvokst på Holmlia, er muslim og har pakistansk bakgrunn. Jeg har sett hvordan innvandring har vært positivt og nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft.

Politikerne må ta tak

Høyreradikale krefter er på fremmarsj i Europa, og Norge er intet unntak. Jeg vil ikke bli noe mer vant til fordommene mot religionen min, og i hvert fall ikke i et land hvor religionsfriheten skal stå sterkt.

Jeg vil at politikerne skal ta tak i det økende muslimhatet fremfor å skyve problemene under teppet.

Stortinget må sørge for at samfunnet har reell kompetanse om hva det faktisk innebærer å være muslim.

Og på samme måte som jeg ble kvitt frykten for møll, kan enkelte nordmenn bli kvitt frykten for muslimer.