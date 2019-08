Nylig skrev stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) i et innlegg hos NRK Ytring at islamofobi er et konstruert begrep for å kneble religionskritikk og ytringsfriheten. Han hevder at det er ingenting som tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe for hatefulle holdninger.

Det er farlig at Helgheim ikke makter å se alvoret i det som er blitt et alvorlig samfunnsproblem. Man må kalle en spade for en spade og skille tydelig mellom islamkritikk og islamofobi.

Allerede i 2017 ble Vebjørn Selbekk irettesatt av vår daværende ungdomsleder, da han hevdet at islamofobi bare er en myte og en knebling av islamkritikk, etter at det ble etterlyst en handlingsplan mot islamofobi.

Bruker religionskritikk som dekke

Det er en typisk taktikk fra Frp å grave seg inn under dekke av religionskritikk og ytringsfrihet for å forsvare hatefulle holdninger. Men det er ikke overraskende at Helgheim igjen forsøker å avspore debatten, da han er en av Human Rights Services (HRS) fremste supportere. Han forsvarer at det norske folk skal finansiere hatprat og stigmatisering av en spesifikk gruppe mennesker.

Siden Helgheim er opptatt av en opplyst debatt, skal han få en opplysning om sine udokumenterte påstander. Oslopolitiets hatkrimrapport fra 2018 viser en vesentlig økning av angrep mot muslimer. Av angrepene som er rettet mot religion, er 93 prosent av dem mot muslimer.

HL-rapporten fra 2017 viser at hver tredje nordmann tror at muslimer skal ta over Europa og har utpregede fordommer mot muslimer, for å nevne noen tall.

Islamofobi med teskje

Helgheim og co. skal allikevel få et lynkurs i hva islamofobi er og ikke er:

Islamofobi er ikke ...

– knebling av ytringsfriheten

– et forsøk på å sykeliggjøre islamkritikk

– en diagnose eller mental lidelse

– et konstruert begrep for hersketeknikk

– diskusjon om hvorfor folk er skeptiske til islam

– kritikk av teologisk innhold i en religion på en saklig og konstruktiv måte eller en diskusjon om tvangsekteskap og æresrelaterte utfordringer.

Islamofobi er ...

– tro på at muslimer vil ta over Europa

– oppfordringer om å ta bilder av tilfeldige muslimer for å dokumentere «islams raske fremvekst»

– spytting på, banning til og slag mot hijabkledde kvinner fordi de bærer et religiøst hodeplagg

– utsagn fra folkevalgte politikere om at det er behov for et korstog mot muslimer, ordførerkandidater som kaller muslimer «dødsfiender» og «barbarer»

– tillegging av muslimer en felles intensjon og karakteristikker av dem som landeplage

– generalisering av muslimer som «morderzombier» og «seksualpredatorer»

– stempling av TV2-reporter Kadafi Zaman som «islams muldvarp»

– karakterisering av skolebarn som «IS-soldater»

– dehumanisering og diskriminering av muslimer

– og for opplysningens skyld: inntrenging i en moské med hensikt å skyte ned folk som ber.

Definisjon av islamofobi

Kort oppsummert er islamofobi negative fordommer og konspiratorisk tankesett om islam med frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer, fordi de er, eller antas å være muslimer (Bangstad 2015).

Muslimhat eller muslimfiendtlighet er en konsekvens av islamofobi. Når man har en forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi, kan man ikke karakterisere dette som bare muslimhat. Hatet kan derimot utvikle seg som en konsekvens av denne islamofobiske tankegangen.

Vi inviterer Helgheim og Frp

Det ligger et representantforslag på Stortinget fra SV til en handlingsplan mot islamofobi og muslimhat som vi og flere har vært med på å utarbeide. Hvorfor ble dette nedstemt, kan man spørre? Den store majoriteten forsøker nå å samle seg, ikke i en kamp mot ytringsfrihet, men mot hat, terror, ekstremisme, dehumanisering og konspirasjonsteorier.

Helgheim og hans parti er velkommen til dialog med oss i moskeen. Her kan dere kritisere i vei. Vi kan snakke om alt fra sharia til norske verdier. Tar dere utfordringen? Vi lover å ikke snikislamisere.

