For noen dager siden nærmet jeg meg hovedtorget i den østpolske byen Białystok, hvor byens første prideparade noensinne skulle starte. Jeg ble møtt av et kaos.

Tusenvis av sinte mennesker konfronterte dem som skulle gå i paraden. De skrek homofobe slagord og hyttet med knyttnever. De gikk med støvler og bar flaggstenger.

Jeg så en ung mann bli sparket til bakken av skinheads og en kvinne dyttet ned på veien. En ung mor løp forbi meg med barnet sitt, og en gutt med en blødende leppe fikk regnbueflagget dratt ut av hendene og satt fyr på. Politiet sto bare og så på.

Voldsnivået mot paraden var et sjokk

Jeg dro til Bialystok Pride sammen med kolleger fra Amnesty International, men da brostein begynte å regne ned rundt oss, ble det tydelig at vi ikke ville være i stand til å gjennomføre vår vanlige overvåking av menneskerettighetene. I stedet samlet vi oss ved starten av paraden for å vise vår solidaritet.

Det var bemerkelsesverdig, for til tross for at de hissige homofobe aktivistene var fire ganger flere enn dem som gikk i paraden, turde pridedeltagerne likevel å gjennomføre. I en følelse av trass og glede danset folk til musikk som var nesten høy nok til å drukne lyden fra dem som ropte «F *** off faggots!». Da arrangørene rullet ut det enorme regnbueflagget som skulle lede prosesjonen, kjente jeg øynene mine fylles med tårer.

For mange polakker kom voldsnivået mot prideparaden i Białystok som et sjokk, men det kom ikke fra ingensteds. I løpet av de siste månedene har den polske regjeringen og pro-regjeringsmedier i økende grad spredt homofob og transfobisk propaganda og brukt homofobi som et middel for å vinne det kommende stortingsvalget.

#jestemLGBT

Tidligere i år kom lederen i det regjerende Law and Just Party (PiS), Jarosław Kaczyński, med beskyldninger om «LHBTI-ideologi» som en importert «trussel mot polsk identitet og hele samfunnets eksistens».

Etter at noen byer, inkludert Warszawa, erklærte støtte til LHBTI-folk, uttalte statsministeren Morawiecki at polske foreldre ikke ønsker at barna deres skulle bli oppmuntret til «homoseksuelle tendenser», og noen regionale partifolk har prøvd å erklære byer og hele provinser som «LHBTI-fri soner».

Kampanjen, som har spredt homofob retorikk online og offline, er entusiastisk drevet frem av politikere og de konservative mediene. En av avisene har laget klistremerker med «LHBTI-fri sone» til sine lesere.

Etter paraden tvitret en ung mann, Tomasz, en melding som oppfordret LHBT-personer til å legge ut bilder av seg selv «på skolen eller på jobb som viser at vi er de normale menneskene som du kan møte hvor som helst: i butikken, på gaten, på kontoret». Han la til emneknaggen #jestemLGBT («Jeg er LHBT»).

Sosiale medier er effektivt verktøy

Og på de ti dagene siden Białystok-volden, har det skjedd noe mirakuløst i Polen.

De siste dagene har #jestemzLGBT (Jeg er LHBT) vært den mest populære hashtagggen på polsk Twitter. Tusenvis uttrykker solidaritet ved å tvitre og retwitre.

Polakker har brukt emneknaggen på sosiale medier for å vise menneskene bak: studenter, servitriser, brannmenn, leger eller rett og slett vanlige folk du sitter ved siden av på en buss eller passerer på gaten. «Jeg er lei av måten LHBT-samfunnet i Polen blir dehumanisert», tvitret studenten Alexandra.

Selv om en hashtag alene ikke er nok til å fjerne homofobien som finnes i samfunnet, demonstrerte #MeToo-bevegelsen at sosiale medier kan være et effektivt verktøy for å utfordre fordommer og bidra til å omdefinere hva som er akseptabelt i en kultur.

Som en polsk kvinne tvitret med den nevnte emneknaggen: «Jeg kan bli din venn i fremtiden. Jeg kan bli del av familien din i morgen. Men jeg er også noen i dag.»