Kort sagt, torsdag 4. juni

NRK har ikke «døpt om» Fredrik IX

I et innlegg i Aftenposten 26. mai etterlyser produsent Stig Andersen en begrunnelse for at NRK i oversettelsen av den danske serien Frederik IX av Danmark har «døpt ham om» til Fredrik IX uten en ekstra «e». Det kan se ut som det er slurv fra NRKs side, men årsaken er at dette faktisk er korrekt norsk skrivemåte. Når monarken er død blir navnet standardisert, det vil si tilpasset norsk skrivemåte og uttale. Seksjonssjef Daniel Gusfre Ims hos Språkrådet bekrefter dette i en e-post overfor NRK: «Det stemmer at regelen om standardisering av skrivemåten for monarknavn gjelder avdøde monarker. Det er altså korrekt med skrivemåten Fredrik IX på norsk.» Ifølge NRKs egne språkregler punkt 1.4 skal personnavn skrives i samsvar med regler og råd godkjent av Språkrådet.

Fredrik Luihn, redaksjonsleder, NRK Programinnkjøp

