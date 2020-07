Vannspeilet, en historiesterk badestrand

Odd Einar Dørum

Sissel Rønbeck

Per Ditlev-Simonsen

Trine Skei Grande

Per Gregersen

Leif Gjerland

Ruinområdet i den historiske Middelalderparken ble også et badeeldorado da Vannspeilet sto ferdig til Oslos 1000-årsjubileum i år 2000. Foto: Leif Gjerland (2001)

Nå som vannspeilet fylles igjen, bør det sørges for at Gamlebyens «Tenerife» blir et trygt badested.

Etter en omfattende rensing av bassengbunnen fylles nå vannet tilbake i Vannspeilet. Vi som var aktivt med da Middelalderparken og Vannspeilet ble til for 20 år siden, hilser med glede muligheten til igjen å få oppleve Oslos strandlinje fra den gang vår by ble til som en havneby for mer enn 1000 år siden.

Samtidig håper vi at dette åpner for igjen å kunne bruke Middelalderparken som badested, slik en stor artikkel i Aftenposten nylig presenterte som en mulighet.

En historiesterk «buffer»

Dagens gjenoppfylling av bassenget gjør det viktig å minne om hvorfor endringsprosjektet Miljøbyen Gamle Oslo sørget for at Vannspeilet ble bygget i Middelalderparken til byjubileet i år 2000.

Hensikten var todelt: Vannspeilet skulle synliggjøre middelalderbyens strandlinje og samtidig være en «visuell buffer» mellom Middelalderparken og det store veianlegget bortenfor. Vannbassenget ble da kun utstyrt med et filtreringsanlegg for å hindre humus, siden ingen den gang tenkte å ha det som et badested. Det ble derfor ikke anlagt med renseanlegg for å fjerne bakterier.

Vannspeilet skulle blant annet synliggjøre middelalderbyens strandlinje. Foto: Leif Gjerland (2001)

Gamlebyens «Tenerife»

I løpet av to varme sommersesonger tok imidlertid Oslofolk Vannspeilet i bruk som badeplass og ga det tilnavnet «Tenerife». Folk frydet seg stort over å ha fått en barnevennlig bademulighet midt i Gamlebyen, middelalderens Oslo. Men mangelen på renseanlegg gjorde at bakterienivået steg, og i 2003 måtte bydelsoverlegen fraråde bading der på grunn av bakteriefloraen.

Vannspeilet ble tømt i fjor, fordi det skulle legges en overvannsledning ut i fjorden fra Bispegata. Nå som det fylles nytt og rent vann i bassenget, burde utskiftingen gi Oslo en god mulighet til å sikre nye bademuligheter i Vannspeilet. Og hvis man er villig til å lete dem opp og ta dem i bruk, burde det i dag finnes muligheter til å kunne hindre en ny oppblomstring av bakteriefloraen og derved kunne gi Oslo tilbake sitt «Tenerife».

Tre viktige verdier

Gjenopprettet som et badeområde, kan Vannspeilet og Middelalderparken i Gamlebyen igjen bli et område som kan:

Styrke opplevelsen av Oslos eldste historie

Være en positiv flerbrukspark for bomiljøet i Gamle Oslo

Bli et barnevennlig tilskudd til Oslos mange nye bademuligheter

Innlegget er skrevet av:

Odd Einar Dørum, leder av foreningen Middelalder-Oslo.

Sissel Rønbeck, tidligere miljøvernminister.

Per Ditlev-Simonsen, tidligere ordfører.

Trine Skei Grande, tidligere kulturminister og kulturbyråd.

Per Gregersen, tidligere leder av Miljøbyen Gamle Oslo.

Leif Gjerland, tidligere informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten.

