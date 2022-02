Kort sagt, onsdag 16. februar

«Kort sagt».

Økonomi. Barnevern. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Feil om vår agenda

I Aftenposten 4. februar hevder tidligere fylkesnemndleder Geir Kjell Andersland at vi i vår kronikk «Er det alltid barnets beste å bli hørt?» angriper barns allmenne rett til medvirkning. Det er ikke vår agenda. Barns rett til medvirkning er en styrke som gjennomsyrer norsk lovgivning, slik vi ser det.

Fosterhjemsbarn medvirker i sin egen barnevernssak. De får besøk av en tilsynsperson fire ganger i året, samt minimum fire besøk av kontaktperson i barnevernstjenesten. I totalt åtte obligatoriske samtaler i året snakker barnet med to faste voksne, blant annet om hvordan de opplever kontakten med biologiske foreldre.

Barnevernstjenesten er derfor godt kjent med, før en rettsrunde, hva barnet tenker om sin situasjon. Barnevernstjenesten gjør aldri vurderinger i en sak uten at barnets stemme er innhentet og inkludert i en helhetsvurdering.

Det vi ønsker å få frem, er at noen av barna bør skjermes fra å bli involvert i gjentatte rettsrunder. Det er informasjonen om selve rettsrunden som av flere årsaker setter de aller mest sårbare barna ut av spill.

Spørsmålet vårt er om den juridiske rettigheten til å bli involvert overskygger andre rettigheter barnet har, som blant annet rett til trygghet og utvikling? Når barnets rett til å bli involvert går på bekostning av dets psykisk og fysisk helse, hvem kan si at det er til barnets beste?

Margunn Ødemark, fosterhjemskonsulent, Omsorgsavdelingen Østensjø barnevernstjeneste

Johanne Hugo, barnevernskonsulent, Omsorgsavdelingen Østensjø barnevernstjeneste

Barns rett til medvirkning og barns beste - to sider av samme sak

Ifølge Morten Johansson, avdelingsleder ved Gullhella barne- og familiesenter, driver jeg korstog mot barnevernet (Aftenposten 10. februar). Påstanden forankres med henvisning til mitt innlegg 4. februar. Her tar jeg til motmæle mot to barnevernsansatte som mener at barns rett til å bli hørt i barnevernssaker ikke alltid er til barnets beste (30. januar).

Men det er ingen konflikt mellom barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste. Det er klart fastslått av FNs barnekomité. Måten barn blir hørt, må tilpasses, men å nekte dette er i strid med barns beste.

Morten Johansens nedlatende innstilling overfor kritiske røster fremstår lite realitetsorientert i lys av rekken med dystre tilsynsrapporter om norsk barnevern. Et av de mest gjennomgående funnene i de aktuelle rapportene er nettopp at barnevernet ikke hadde involvert de berørte barna.

Jeg har ingen intensjon om å lede noe korstog mot barnevernet. Barnevernet er nødvendig og viktig. Men det betyr et kompetent barnevern, ikke et barnevern som gjør ubotelig skade, noe mange har erfart.

Når ansatte i barnevernet problematiserer barnets rett til medvirkning, er det all grunn til å være på vakt. Historien både forplikter og skremmer!

Geir Kjell Andersland, advokat, tidligere fylkesnemndleder og medlem av barnelovutvalget

Mer eller mindre å rutte med?

Aftenpostens journalist Sigurd Bjørnestad skrev lørdag en artikkel der det i tittelen stod at mange fikk mindre «å rutte med» i fjor. Jeg tror en konklusjon om at mange fikk mer «å rutte med», vil vise seg mer dekkende.

Konklusjonen hans var basert på at Statistisk sentralbyrås tall for årslønnsvekst i flere sektorer lå lavere enn for prisveksten (KPI) – selv om lønnen for hele økonomien vokste like mye som KPI.

Jeg antar at «mer å rutte med» betyr «å kunne kjøpe mer varer og tjenester uten å øke gjelden». Da mangler flere elementer i resonnementet. Her er tre:

1. Skatten må tas med for å si noe om den reelle kjøpekraften til lønnstagerne, og mange nøt godt av litt skattelette.

2. Mange lønnstagere mottar også stønader. Her har Bjørnestad misforstått når det gjelder strømstøtten til husholdningene i desember. Den er innarbeidet i KPI. Økt bostøtte og sosialhjelp knyttet til høye strømpriser er selvsagt ikke i KPI, men bidrar til det man har «å rutte med».

3. Viktigst er at utlånsrentene gikk ned med 0,5 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Med fem ganger inntekt i lån vil rentenedgang isolert sett tilsvare mer enn en ekstra lønnsøkning på hele 2,5 prosent.

Torbjørn Eika, sjeføkonom, KS