Islamismens nyttige idioter

Andreas C. Halse Fagsjef, Tankesmien Agenda

43 minutter siden

Gjennom å spre utrygghet blant muslimer kan Sian bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget til Islam Net, skriver Andreas C. Halse. Bildet viser Sian-leder Lars Thorsen.

De ytterliggående organisasjonene Sian og Islam Net trenger hverandre for å legitimere sin egen eksistens.

Nylig var lederen for salafistorganisasjonen Islam Net ute i Klassekampen og takket Sian for deres koranbrenning. Grunnen var at de har startet en innsamlingsaksjon som er rigget slik at det doneres penger til Islam Net for hver gang Sian brenner koranen.

Det er lur propaganda.

Ytterliggående budskap

Sett utenfra kan organisasjonene Sian og Islam Net se påfallende like ut. Begge bygger på et ytterliggående budskap og et tydelig fiendebilde om at resten av samfunnet jobber mot dem. Og begge har en innebygget intoleranse for dem som er annerledes.

For Sian er intoleransen rettet mot folk som tror på Allah og den svikefulle norske eliten som legger til rette for den påståtte islamiseringen. For Islam Net er den rettet mot vantro, skeive og kvinner, men også alle muslimer som ikke er ortodokse nok.

Men der stopper også likhetene. Sian er nemlig ikke en organisasjon i ordets egentlige betydning. En bedre karakteristikk er «løst sammensatt gruppe av islamhatere og høyreekstreme som liker å skrive på Facebook og lage kvalm på steder de vet at det bor mange muslimer».

Dette skjer uten noen etablert struktur eller noen plan utover at de tilsynelatende håper å skape motreaksjoner som er høylytte nok til å plukkes opp av store medier, som VG.

En marginal gruppe som Sian er avhengig av å skape oppmerksomhet for å kunne spre sitt budskap mot «islamisering av Norge».

Bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget

Islam Net er derimot en velfinansiert, veldrevet og strukturert organisasjon som har jobbet systematisk og målrettet gjennom flere år.

De har også skjerpet kommunikasjonen og fått en mer striglet posisjon i offentligheten.

I Klassekampen kommer det også frem at mye av støtten betales inn i dollar. Det vitner om et godt etablert internasjonalt nettverk, noe de har til felles med mange andre salafistorganisasjoner.

Islam Net spiller på en fortelling om at det norske samfunnet er grunnleggende fiendtlig innstilt mot muslimer. Det er en fortelling Sian gjør absolutt alt de kan for å bevise at er riktig.

Islam Net er nok derfor inne på noe når de takker Sian for støtten. Gjennom å spre utrygghet blant muslimer kan Sian bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget til Islam Net.

Bærer ved til bålet

Konsekvensene er alvorlige. For det norske samfunnet, men også for dem som lokkes inn i organisasjoner som Islam Net.

Det er et livsvalg som går på bekostning av egen frihet, og særlig dersom de er kvinner eller skeive.

Det gjør det også krevende å lykkes i det norske samfunnet. Selv om det er fullt mulig å fungere godt som troende i Norge, blir det verre når man tar skrittet over i fundamentalistisk retning.

Islam Nets systematiske arbeid over tid gir grunn til bekymring. Kombinert med finansiering fra utlandet og oppkjøpet av en stor tomt på Oslo øst, ligger mye til rette for en rekruttering og radikalisering av sårbar ungdom på Oslo øst.

Og krefter som Sian gjør det de kan for å bære ved til bålet.