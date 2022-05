Krisen i Norges forskningsråd: Alvorlig situasjon for humaniora

Camilla Brautaset Dekan, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Anne Kristine Børresen Dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

Anne Britt Flemmen Dekan, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges Arktiske Universitet

Frode Helland Dekan, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble hele styret i Forskningsrådet kastet. Statsråd Ola Borten Moe (Sp) hentet inn Kristin Halvorsen som ny styreleder.

Regjeringen og Forskningsrådet må finne løsninger som er mest mulig skånsomme for forskningsmiljøene.

Norges forskningsråd er i krise. Styret er sparket, og det er varslet store kutt.

Vi er dypt bekymret for konsekvensene av innsparingene.

Forskning og innovasjon bidrar til å bygge landet videre. En stor nedgang i bevilgninger vil ramme hardt. Ikke minst gjelder dette enkelte fagfelt – for vår del de humanistiske fagene.

Finnes få finansieringskilder

Norsk humanistisk forskning har mange svært sterke miljøer. Flere banebrytende Senter for fremragende forskning i løpet av de siste 20 årene vitner om dette.

Og vi lykkes godt internasjonalt. I 2020 var for eksempel halvparten av alle de 101 norske forskerne som har fått midler fra Det europeiske forskningsrådet, tilknyttet humaniora og samfunnsvitenskap. Samtidig er Forskningsrådet en viktig kilde til finansiering for våre miljøer og for at de skal nå opp i den internasjonale konkurransen.

Dette må ikke stoppe opp.

Det er relativt få finansieringskilder for humanistiske fag. Næringslivet og sektordepartementene bidrar i liten grad til å finansiere vår forskning. Nasjonalt er det derfor i all hovedsak Forskningsrådet som gjelder. Fri prosjektstøtte (Fripro) er den viktigste kilden.

Forskningsrådet er godt kjent med at det er sentralt for norsk humanistisk forskning. De understreker at mulige kutt særlig vil gå ut over humaniora.

Arbeidet krever ressurser

Stortingsmeldingen Humaniora i Norge (2016–2017) var ambisiøs på humanioras vegne. Forskningsrådets styre fulgte i 2018 opp med å si at deres bevilgninger til humanistisk forskning skulle øke fra 3 til 5 prosent innen 2022.

Dessverre er vi langt unna å nå det målet – på tross av stor innsats i Forskningsrådet og i våre miljøer. Det viser hvor krevende det er å utvide det finansielle nedslagsfeltet.

Vi har i flere år arbeidet med å bygge kollektiv kultur innenfor humaniora for dem som ønsker å jobbe sammen. Stadig flere humanistiske forskere arbeider nå sammen i forskergrupper og lager gode og større miljøer. De trenger derfor midler til å ansette unge lovende forskere og finansiere selve forskningen.

Stadig flere jobber også tverrfaglig og/eller bidrar til å løse vår tids samfunnsutfordringer. Dermed blir humanioraforskningen på mange måter enda mer skadelidende i 2022, fordi det forskes og arbeides på andre og nye måter som krever mer ressurser.

Finn skånsomme løsninger

På side 56 i Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at den vil «styrkje norsk forsking» og «utvide satsinga på framifrå forskings- og utdanningsmiljø».

Så langt har vi sett lite av dette. Prosessen rundt Forskningsrådet kan føre til det stikk motsatte, særlig for fagfeltene vi representerer.

Vi oppfordrer på det sterkeste Regjeringen og Forskningsrådet til å finne løsninger som er mest mulig skånsomme for forskningsmiljøene. Mer generelt ønsker vi oss en klargjøring av Regjeringens politikk for universitets- og høgskolesektoren. Vi hører spesielt gjerne om humanioras plass innenfor denne politikken.