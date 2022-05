Har vi overfisket siden vikingtiden?

Marte Sodeland Forsker, Universitetet i Agder

Allerede i tidlig middelalder var fisket i Nordsjøen og Skagerrak blitt av en slik størrelse at det var en drivkraft i den europeiske økonomien, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser torsk fisket i Lofoten.

Vi har beveget oss langt over grensen for hva havet kan tåle. Vi må finne nye måter å bruke havet på.

Torskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak kollapser. Vår forskning viser at disse bestandene har vært under press i svært lang tid. Kanskje fisket vi mer enn vi burde allerede for 1000 år siden.

De første nordmennene livnærte seg i all hovedsak fra havet. Det var kystnære områder som først ble tilgjengelige da isen trakk seg tilbake etter forrige istid, og de eldste menneskelige levninger i Norge er funnet i skjærgården. Dette er rester etter mennesker som levde for nesten 10.000 år siden.

Kjemiske analyser viser at over 80 prosent av maten de spiste, var fra havet.

Marine pattedyr, sel og hval, var yndet bytte for de første nordmennene. Dette reflekteres også i helleristningene langs kysten.

Men etter hvert ser man et skifte i dietten. Bestandene av marine pattedyr reduseres, og fisk blir mer og mer viktig.

Et internasjonalt fiskemarked

Fisket i Skandinavia ble spesialisert gjennom årtusenene. Her var det virkelig snakk om teknologiutvikling.

Fiskefeller, garn, spyd, liner og snører med søkk og krok ble tatt i bruk. I Sverige mener arkeologer å ha funnet bevis for målrettet fiske etter torsk så tidlig som for 9000 år siden.

Når vi kommer til vikingtiden, er torskefisket blitt svært viktig. Gjennom sine reiser initierte vikingene et internasjonalt fiskemarked. Men vikingene eksporterte ikke bare fisk, de eksporterte også fiskeriet. I Storbritannia knyttes overgangen fra innlandsfiske til marint fiske direkte til vikingenes ankomst.

Arkeologiske utgravninger viser at det raskt utviklet seg et industrialisert fiske i Nord-Europa. Allerede i tidlig middelalder var fisket i Nordsjøen og Skagerrak blitt av en slik størrelse at det var en drivkraft i den europeiske økonomien.

I dag er det lite torsk igjen å fiske på i disse havområdene, det er andre arter som øses opp der ute nå.

Vært under press svært lenge

Som genetiker bruker jeg DNA og genetisk variasjon til å studere arter og deres historie. Fordelingen av genetiske varianter langs kromosomene forteller meg noe om hva slags utvikling en art har hatt, hva den har vært gjennom.

En art i rask vekst, slik som oss mennesker, vil over tid akkumulere et overskudd av sjeldne varianter. En art under press vil vise et underskudd av slike.

DNA-et til torsk fra Nordsjøen og Skagerrak har et betydelig underskudd av sjeldne varianter. Dette forteller oss at disse bestandene har vært under press svært lenge.

Ved bruk av genetiske algoritmer har vi estimert at den negative trenden kan ha startet allerede på vikingenes tid. Dette forskningsarbeidet ble nylig publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Mulighet til å møte fremtidige utfordringer

Biologisk mangfold handler ikke bare om hvilke arter vi har, det handler i like stor grad om variasjonene de enkelte artene innehar. Det er variasjonen innad i en art som avgjør hvorvidt den vil kunne tilpasse seg kommende endringer i miljø og klima. Denne variasjonen er dermed direkte knyttet til robusthet, til artens evne og mulighet til å overleve over tid.

I havet er observasjoner mer krevende enn på land. Høstede marine arter er ofte mobile og vanskelige å holde oversikt over. Det er ikke så lett å vite hvor mange fisk det er i havet. Dermed er det heller ikke lett å beregne hvor mye fiske en art vil tåle. Usikkerheten blir stor. Og hva er egentlig «å tåle»?

Å fiske så mye at man reduserer en arts mulighet til å møte fremtidige utfordringer, det er mer enn den kan tåle. Det er overfiske. Og det har vi bedrevet lenge.

Nye måter å bruke havet på

Vi trenger mer kunnskap om den langsiktige effekten av våre fiskerier. Om hva det gjør med robustheten til fiskebestandene å stå under et slik press som vi utsetter dem for generasjon etter generasjon, tiår etter tiår, århundre etter århundre.

Vi er inne i havets tiår, og havnasjonen Norge har som uttalt mål at vår marine forvaltning skal være bærekraftig. Vi skal holde oss innenfor naturens tålegrense.

Samtidig har vi mål om at vi i enda større grad enn i dag skal leve av havet.

Om disse målene skal forenes må vi finne nye måter å bruke havet på. For det er liten tvil om at vi har beveget oss langt over grensen for hva det kan tåle.