Noras interiørspesial: Slik stjeler du partilederstilen!

Er kanskje gutterom med eim av bedehus noe for deg?

Nå nettopp

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Edgy saloon, classy kvistværelse eller gutterom med eim av bedehus? Valget er ditt.

Edgy saloon

Sylvi elsker miksen av solide bondemøbler, doble kistebunner og broderte DIY-juleduker.

Fjord og fjell i gullrammer, dunkle lampetter på veggene og polstrede stoler du kan synke ned i etter et realt kjøttmåltid, understreker den støvete, nasjonalromantiske stilen.

Alt mens Fox news surrer lunt i bakgrunnen og dieselbilen går på tomgang utenfor. Cosy og tantete med en edge av røykfull saloon.

Sylvis beste interiørtips: Store tepper (NB! ikke persiske), så du kan skyve det meste under.

Classy kvistværelse

Jonas liker dekadente tapeter, bleke malerier og profilløs innredning #helgardering.

Og for dem som lurer: Han har for lengst tatt sølvskjeen fra munn og puttet den i skuffen. Sammen med alt det andre arvesølvet, alt fra moccaskjeer til skalldyrsgafler og tilbake igjen. Sistnevnte bruker han for øvrig kun når han spiser fredagshummer med kona.

Han lover at han nesten aldri har duk på bordet. I alle fall ikke damask. Og stilen? Classy get away eller Ludvig den fjortende møter wabi-sabi?

Jonas’ beste interiørtips: Er du redd for å falle mellom to stoler (for eksempel en designer og en gustaviansk), barrikader deg på nærmeste kvist- eller pikeværelse #vinderengetaway.

Gutterom med eim av bedehus

Kjell Ingolf på sin side sverger fremdeles til simple living på gutterommet.

Her har han alt han trenger: en seng, en pult og Kevin Keegan i rød accent.

«Eier du mer enn sju leiligheter, er det de som eier deg, og du har ikke rett på pendlerbolig», står det imidlertid i Bibelen (som ligger i nattbordskuffen).

Eller var det i bostedsregisteret? Whatever.

Kjell Ingolf har kun ett råd til deg som sverger til stilen: Gjør døren høy og porten vid, kom deg ut mens det ennå er tid #whatwouldjesusdo.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.