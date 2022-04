Fifa-talen til Lise Klaveness kom åtte år etter Garcia-rapporten. Det var jammen på tide.

Petter Gottschalk

I sin tale på Fifa-kongressen i Qatar kom den norske fotballpresidenten Lise Klaveness med sterk kritikk av den internasjonale toppfotballens svake vilje til å motarbeide menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og diskriminering.

Det er bra at Norges nye fotballpresident har arbeidserfaring fra Oslo tingrett.

Aftenposten melder at fotballpresident Lise Klaveness tildeles Fritt Ords Honnør etter hennes kritikk av flere forhold, blant annet valget av Qatar som VM-arrangør.

Det er snart 12 år siden internasjonale gravejournalister avdekket korrupsjon i forbindelse med tildeling av VM til Russland i 2018 og Qatar i 2022.

Det er åtte år siden granskingsrapporten fra Michael Garcia på 353 sider bekreftet korrupsjon i forbindelse med tildelingene.

For fem år siden fikk den britiske avisen The Guardian bekreftet at fotballpresidenten i Argentina hadde mottatt en større sum for å støtte Qatar.

Det var jammen på tide at noen sa høyt og tydelig ifra om noe alle på Fifa-kongressen visste. Det ble Norges nye fotballpresident som tok den jobben.

Kjente navn

Historien starter i Sveits.

Medlemmer i eksekutivkomiteen i Fifa hadde møte 2. desember 2010 i Zürich, hvor det var anonym avstemming ved valg av vertsland for fotball-VM i 2018 og 2022. To år senere ble Fifa tvunget til å iverksette gransking. Michael Garcia ledet arbeidet.

Rapporten var klar i 2014, men Fifa holdt den hemmelig inntil noen lekket rapporten til en tysk avis. Det førte til at Fifa publiserte rapporten i 2017.

Granskingsrapporter må leses med et skeptisk blikk og aldri bli tolket eller brukt som en dom. Men de må tas på alvor, mener Petter Gottschalk.

Mange kjente navn blir nevnt i rapporten.

Et av dem er Franz Beckenbauer, Vest-Tysklands største fotballspiller på 1970-tallet. Han nektet å la seg intervjue av granskerne. Hans navn nevnes 149 ganger i granskingsrapporten, for eksempel at han møtte emiren av Qatar i oktober 2009 i Doha.

Mange andre navn på medlemmer av eksekutivkomiteen nevnes også i rapporten, for eksempel Jack Warner (senere midlertidig utestengt og trakk seg), Ricardo Teixeira (trakk seg senere), Mohamed Bin Hammam (utestengt for alltid), Chuck Blazer (midlertidig utestengt) og Nicholás Leoz (trakk seg fra fotball).

Det var 11 søkerland på bordet til eksekutivkomiteen i Zürich 2. desember 2010. Et av landene var Australia, et annet var England. Noen i eksekutivkomiteen skal ha krevet å bli adlet av England for å støtte landets søknad.

Joseph S. Blatter var president og Jérôme Valcke var generalsekretær i Fifa i 2010. Senere ble begge utestengt fra Fifa. Utestengelsen ble forlenget med seks år og åtte måneder i oktober 2021.

Ikke en dom

Garcia-rapporten fra 2014 – i likhet med mange andre granskingsrapporter, som for eksempel Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) rapport om tidligere IBU-president Anders Besseberg i 2021 – må leses med et kritisk blikk. For eksempel anvendes sannsynlighetsovervekt, noe som ikke er godt nok i en straffesak i en norsk domstol. Beskyldninger hagler delvis uten klare bevis.

Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil. Slik er det dessverre ikke i granskingsrapporter, der det holder med sannsynlighetsovervekt.

Norske og utenlandske advokatfirmaer og revisjonsfirmaer har utviklet en lønnsom granskingsbransje som ikke er regulert. Den norske advokatforeningen har retningslinjer for gransking som er basert på synsing snarere enn forskning. Derfor må enhver granskingsrapport leses med et skeptisk blikk og aldri bli tolket eller brukt som en dom.

Likevel burde gravejournalistikken og Garcia-rapporten vært tatt på alvor i 2014 ved at fotball-VM ikke skulle gått til Russland i 2018 og Qatar i 2022. Hvem som var fotballpresident i Norge på den tiden, er nok glemt.

Jammen bra at Norges nye fotballpresident har arbeidserfaring fra Oslo tingrett.