Vi er snart fullvaksinert. I Sør-Afrika er situasjonen en annen.

Nosizwe Lise Baqwa Norsk-sørafrikaner og leder for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Det er ni måneder siden de første vaksinedosene ble satt her til lands. I Sør-Afrika ser det helt annerledes ut. Hittil er bare 13,9 prosent av befolkningen blitt vaksinert.

Jeg kan ikke lenger telle på to hender hvor mange sørafrikanere jeg kjenner som har dødd av covid-19.

Det er på høy tid med en mer rettferdig fordeling av vaksinene.

Nært og livsfarlig virus

Jeg kan ikke lenger telle på to hender hvor mange sørafrikanere jeg kjenner direkte eller indirekte, som har dødd av covid-19. Det inkluderer min grandtante og mannen til en venninne av meg.

Det tikker inn meldinger på Whatsapp, i felleschatten med venner og familie og på Messenger. Det er en stadig påminnelse om hvor nært og livsfarlig dette viruset er.

Jeg kjenner flere i Norge som har hatt korona, inkludert familiemedlemmer og en bekjent på 75 år. Ingen som har dødd, ingen som er blitt innlagt, og det er jeg svært takknemlig for.

I Norge ser vi TV-innslag av folk som pynter seg for å ta vaksinen. Besteforeldre som gleder seg til å klemme barnebarna. Men jeg rakk aldri å reise til Sør-Afrika med min sønn.

Han rakk aldri å møte sin oldetante.

Føler seg revet i to

I Oslo kommune jobbes det med å tilpasse krisetiltak for mennesker som opplever traumer, basert på det som skjer i deres andre hjemland. Som leder for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune har jeg kjennskap til disse historiene.

Mange mennesker føler seg revet i to av verdens urettferdighet.

Historiske og strukturelle barrierer gjør at retten til liv har en prislapp ikke alle land har råd til å betale. Kanskje man er blitt vant til et narrativ som forteller om et Afrika som «sliter mest», uansett om det gjelder sult, krig eller pandemi?

Kanskje man tenker at disse krisene er nærmest uunngåelige, istedenfor noe menneskeskapt, som alle de ovennevnte krisene er?

Dette er noe Norge kunne gjort noe med.

Norge ble i år valgt til å lede Trips-kommisjonen i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Fra denne posisjonen kunne vi kjempet og støttet utviklingslandene i sin kamp mot patentrettigheter.

Har vi glemt at vi ikke vinner over pandemien om ikke hele verden deltar?

Norge må lede an

En rapport fra organisasjonen Oxfam International viser at rike land som Storbritannia og USA har betalt henholdsvis 1,8 milliarder dollar og 17,4 milliarder dollar mer for vaksinene enn produksjonskostnadene.

Dette er ikke bare ubegripelig og egoistisk. Det er også korttenkt og ulogisk.

Verden blir stadig sterkere vevd sammen, og utfordringer i ett land sprer seg lettere til andre land.

Vi har en umistelig mulighet til å snu

Covid er et godt eksempel på det. Det er derfor i Norges egeninteresse å utøve idealpolitikk. Det internasjonale politiske systemet har så langt ikke klart å håndtere en solidarisk fordeling av vaksinen.

Men det må vi få til nå.

Regjeringen som snart blir innsatt, har kampklare krefter i Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Disse har vært tydelige stemmer for å få Norge til å lede an i riktig retning. Vi har en umistelig mulighet til å snu. Og den må gripes.

Og forhåpentlig kan det snus på et grunnlag av solidaritet – en av de viktigste verdiene i vårt norske sosialdemokrati. Solidaritet på vegne av mennesker i andre deler av verden og nordmenn med røtter i andre deler av verden.

Skribenten er leder for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, men skriver her på vegne av selv.