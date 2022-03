Ja, Aftenposten, jeg kjenner handlingsregelen

Espen Barth Eide Klima- og miljøminister (Ap)

15 minutter siden

Etterspørselen etter næringer der Norge kan gjøre det særlig godt, vil øke enda raskere enn ventet, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er forskjell på å evne å prioritere og å sløse bort formuen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten ber meg på lederplass 11. mars om å «lære meg handlingsregelen».

Jeg kan forvisse Aftenposten om at jeg hører hjemme i de troendes rekker.

Handlingsregelen har tjent oss vel i gode og dårlige tider. Jeg ser ingen grunn til å endre på det nå.

Oppfordringen er utløst av et intervju jeg gjorde med Dagens Næringsliv dagen før. Der tok jeg til orde for at vi som land må rigge oss for et grønt skifte. Et skifte som nå vil komme enda raskere enn vi trodde.

Interesse for norsk gass

Vi ligger an til å få gode inntekter fra et overopphetet olje- og gassmarked. Disse årene bør vi bruke til å forberede oss på en fremtid der etterspørselen vrir seg mot fornybar energi og fornybare løsninger. Det var poenget mitt.

Resonnementet er som følger: Våre viktigste markeder, EU og Storbritannia, ønsker nå å forsere omstillingen til fornybarsamfunnet. Det gjør de for både å bidra til å løse klimakrisen og for å redusere avhengigheten av Russland.

I praksis betyr det at etterspørselen etter næringer der Norge kan gjøre det særlig godt, vil øke enda raskere enn ventet. Det gjelder blant annet karbonfangst og lagring, batterier, hydrogen, havvind, mineraler og en stadig renere prosessindustri.

Tilsvarende vil innsatsen våre handelspartneres gjør for å redusere avhengigheten av olje og gass, akselereres. Men våre nærmeste partnere er særlig opptatt av å gjøre seg uavhengige av russisk gass. Dette borger for en relativt langvarig interesse for at mest mulig av den gassen som fortsatt brukes, kommer fra land som Norge.

Dette gir AS Norge en unik mulighet.

Prioriteringer og nytenking

Vi kan forvente stabil etterspørsel etter norsk petroleum en god stund fremover. Selv i et marked der den samlede etterspørselen vil gå ned.

Dette kan gi oss handlingsrom til å bygge de verdikjedene som vokser frem i takt med avkarboniseringen av markedene der ute.

Det jeg snakket med Dagens Næringsliv om, var hvordan vi strategisk bør innrette oss for dette. Det er et spørsmål om prioriteringer, langsiktighet og evne til nytenkning. Dette har ingenting med å bruke mer penger enn hva som er heldig for norsk økonomi.

Det er stor forskjell på å evne å prioritere og å sløse bort formuen.