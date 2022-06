Kort sagt, fredag 3. juni

Vi er barnevernet evig takknemlig

Det er vondt å lese om ungdom som ikke får riktig hjelp fra barnevernet.

Ett av barna våre har hatt store utfordringer med teoritung skole. På ungdomsskolen eskalerte problemene, og barnet startet å ruse seg. Først alkohol, deretter hasj som endte i avhengighet. Ingen klarte å få barnet på skolen.

Etter et par år i helvete fikk vi endelig hjelp. Barnet vårt reiste frivillig til en barnevernsinstitusjon. Sakte, men sikkert ble ungdommen vår bygget opp igjen. Vi ble møtt av et barnevern som stort sett viste respekt, vilje og kjærlighet.

Fra å være en ungdom som droppet ut av skolen i to hele år, har barnet vårt snart fullført videregående skole uten fravær. En høythengende lærlingplass ordnet barnet selv etter prøvejobbing. Rus er byttet ut med trening og deltidsjobber. Snart er det gått tre år uten tilbakefall, og det hadde ingen trodd da alt var mørkt.

Vi er barnevernet evig takknemlig. Det samme kan vi si om skole, politi og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup). Alt har ikke vært perfekt, men en ungdom og dens familie ble reddet fra en ekstremt ødeleggende tilværelse.

Jeg håper barnevernet får nok ressurser til å hjelpe dem som trenger det. Jeg har fått stor respekt for dem som jobber i barnevernet. De har ingen lett jobb!

Anonym far

Aftenposten kjenner skribentens identitet. Faren er anonymisert av hensyn til barnet som er omtalt.

Ringeriksbanen på feilspor

Det er ingen tvil om at det er behov for bedre forbindelser for både vei og jernbane mellom Bergen, Hallingdal, Hønefoss og Oslo.

Når det gjelder Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss, er det imidlertid store miljømessige konsekvenser, sviktende forutsetninger, dårlig sammenligningsgrunnlag, løpske kostnader og lite bærekraft, og den er ikke planlagt for godstrafikk.

AS Civitas viste allerede i 2017 at det sannsynligvis ville vært smartere å legge Ringeriksbanen om Jevnaker i stedet for å bygge et helt nytt dobbeltspor for ren persontrafikk Hønefoss-Sandvika samtidig som Gjøvikbanen uansett må oppgraderes fordi den må ta seg av godstransporten.

Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må moderere noen av de planlagte gigantinvesteringene i samferdselssektoren, bør han både se på de samferdselspolitiske målene her på nytt og gjennomføre den faglige konseptvalgutredningen med kvalitetssikring (KS1) som den forrige regjeringen lett hoppet bukk over.

Det er jo dette verktøyet som skal brukes for å sikre at vi når målene med den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme løsningen.

Liv Nordbye, sivilingeniør, styremedlem i Norsk vei- og trafikkfaglig forening

Forskningsministeren må klargjøre

Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 12. mai, greide den å sjokkere ved å avsette styret for Forskningsrådet og anklage det for økonomisk mislighold selv om økonomistyringen var i samsvar med departementets instruks og en ren rapport fra Riksrevisjonen forelå i april.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har sagt at han har rett i sine anklager. Men da legger han samtidig skylden for situasjonen på embetsverket i departementet. Konklusjonen blir da at statsforvaltningen, i alle fall i Kunnskapsdepartementet, misforstår, villeder og ikke er pålitelig.

Men det samme embetsverket får ofte skryt. Derfor tror jeg Moe har brukt sin autoritet til å dekke over politiske feilgrep med embetsverket som offerlam og et paralysert Forskningsråd som resultat.

For å komme ut av dette uføret må Moe klargjøre en gang for alle hvordan det avsatte styret handlet mot instruksene det faktisk fikk, og hvordan embetsverket misforsto statsrådens instruks.

Dette må skje raskt, for nå brer oppgitthet seg med svekking av nasjonale forskningsmiljøer som resultat.

Leiv K. Sydnes, professor emeritus

Skivebom om Regjeringskvartalet

I en kommentar fredag 27. mai går Aftenpostens Andreas Slettholm til angrep på regjeringens kutt i nytt regjeringskvartal. «Luftslott», kaller han prosjektet.

Vi som er på jobb i Regjeringskvartalet hver dag, kan i hvert fall underskrive på at aktiviteten utenfor veggene ikke ligner mye på et luftslott. Mye av arbeidet er i gang.

Det koster penger. Men det vil også koste penger å endre på arbeid som allerede er igangsatt eller godt planlagt. Kuttene regjeringen har varslet, gjelder delprosjekter som ikke er kommet så langt. Dermed er det større mulighet for å gjøre endringer uten at det påvirker fremdriften eller påfører totalprosjektet merkostnader. Derfor er kritikken fra Slettholm skivebom.

Prisene har steget mye i det siste. Derfor varslet vi i revidert budsjett at byggetrinn 1 blir dyrere enn tidligere anslått. Samtidig varslet vi at vi tar grep for å få kontroll på prosjektgjennomføringen. Grep som gir lavere kostnader for prosjektet som helhet. Og vi kommer til å ta flere grep fremover.

Det er mindre handlingsrom for å endre de delene av prosjektet som er startet opp, enn de delene som ligger lengre frem i tid. Det er grunnen til at det først og fremst er der vi kutter: i byggetrinn 3 og rehabiliteringen av Finansdepartementet.

Når vi nå varsler disse kuttene, gir det bedre mulighet til å tilpasse innholdet i byggene som allerede er under oppføring, og til å justere planene for byggetrinn 2. Dermed sparer vi både planleggingskostnader og reelle byggekostnader i årene som kommer.

Vi har varslet at vi også vil se på kostnadsreduserende tiltak for Ring 1. Det er allerede igangsatt utredninger for å se nærmere på dette.

Slettholm skriver at det må være «fullt mulig å spare ekte penger på å ta grep i Regjeringskvartalet». Ja, det er det vi gjør nå. Endringene regjeringen legger opp til, vil anslagsvis redusere kostnadene i prosjektet med 4–5 milliarder kroner. Det er ekte penger det.

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Sp)

Fravær får konsekvenser

På lederplass skriver Aftenposten 31. mai at de vanlige fraværsreglene burde vært gjeninnført tidligere. Men fraværsgrensen gjelder for ett skoleår av gangen. Den egner seg ikke til kun å gjelde i noen måneder eller uker. 10-prosentgrensen handler om hvor mye fravær elevene kan ha, målt opp mot antall timer i faget i løpet av ett skoleår.

Skulle vi laget en ny fraværsgrense for dette semesteret, sier utredningsinstruksen at vi først måtte sendt et slikt forslag på høring. Og da helst med minst tre måneders frist. Altså en prosess som uansett ikke hadde vært klar før nærmere skoleslutt. Det ville vært ren symbolpolitikk. Og det ville dessuten fremstått på grensen til respektløst overfor et Skole-Norge som har etterlyst forutsigbarhet og stabilitet etter to år med koronapandemi og stadige endringer i regelverket.

Det er også viktig å huske på at fravær fortsatt får konsekvenser for elevene, uavhengig av unntaket fra dokumentasjonskravet. Elevene risikerer å ikke få karakterer og vitnemål om de ikke kommer på skolen. Under pandemien har andelen elever som ikke får karakter, vært omtrent det samme. Det viser at ikke å være til stede får konsekvenser, uavhengig av de midlertidige endringene i fraværsgrensen som har vært gjeldende store deler av pandemiårene.

Jeg vil også minne om at det ikke kun er regelverk og konsekvenser som avgjør om elevene er på skolen eller ikke. Jeg tror elever ønsker å fullføre videregående opplæring og bestå i alle fag. Vi vet at det gjøres mye godt arbeid for tilstedeværelse på skolene rundt om i landet. Både et trygt og godt sosialt miljø, trygge voksenpersoner og engasjerende undervisning er faktorer som bidrar til godt oppmøte på skolen.

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap)