Frederik Zimmer Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Skatteunndragelse og skatteplanlegging holdes ofte ikke godt nok fra hverandre når journalister skriver om disse tingene, ifølge innleggsforfatteren.

Man må forenkle for å formidle. Men et minstevilkår er at det som kommer ut, ikke er misvisende.

Aftenposten forsøker 16. oktober å forklare hvordan skatteparadis kan utnyttes av skattyterne. Dessverre er teksten skjev og uklar. Den etterlater derfor på viktige punkter et galt inntrykk.

Det begynner med et eksempel på hvordan selskaper og personer kan «utnytte» reglene til å spare skatt: «Det gjør man ved å flytte eierskap til verdiene sine til land med lav eller ingen skatt.»

Hvis dette er ment som en beskrivelse av hvordan man kan spare skatt lovlig, så mangler et helt vesentlig element. Norge og mange andre land har nemlig regler som innebærer at den som innretter seg slik, vil bli skattlagt løpende i Norge for inntekten til selskapet i skatteparadiset, altså uansett om selskapet deler ut aksjeutbytte (regler om såkalt norskkontrollert utenlandsk selskap).

Slike regler har vi hatt i 30 år. Og verdiene av aksjene er formuesskattepliktig i Norge på vanlig måte. Dermed er normalt ingen skatt spart.

Skatteunndragelse vs. skatteplanlegging

Nå er det mulig at Aftenposten sikter til tilfeller hvor skattyteren unnlater å opplyse om selskapet i skatteparadiset til myndighetene, for dette tar artikkelen opp umiddelbart etterpå.

I så fall skyldes spart skatt i Norge ikke kunnskap om og tilpasning til skattereglene, men om straffbart juks og bedrag.

Dette avdekker en annen svakhet ved oppslaget som dessverre er vanlig når journalister skriver om disse tingene: Skatteunndragelse (det vil si juks og bedrag) og skatteplanlegging (det vil si tilpasning til skattereglene basert på kunnskap om dem) holdes ikke godt nok fra hverandre.

Skatteunndragelse er ulovlig og straffbart. Ved skatteplanlegging er det ikke tale om å holde opplysninger skjult for myndighetene, men å utnytte kunnskap om regelverket til å spare skatt.

Skatteplanlegging kan være skatterettslig holdbar eller ikke holdbar, men mislykket skatteplanlegging er ikke straffbart (i Norge og mange andre land).

Minstevilkår at ikke er misvisende

Det er andre feil og unøyaktigheter, men det er bare plass til å nevne dette: Det sies, med sikte på selskaper, at skattemyndighetene «ilegger skatt bare på overskudd som befinner seg i deres eget land».

Det er galt. Både selskaper og personer i Norge skal betale skatt i Norge, også av inntekt som er opptjent i utlandet, og uansett om inntekten tas hjem til Norge.

Innvendinger som disse møtes gjerne med at man må forenkle for å formidle. Ja visst. Men et minstevilkår er at det som kommer ut, ikke er misvisende.