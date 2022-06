Hjertesukk fra en (nesten) utbrent barnepsykiater

Kari Hernandez Barne- og ungdomspsykiater

8 minutter siden

Det haster med å få til endring i psykisk helsevern for barn og unge. Noe må skje før enda flere behandlere blir utbrent og slutter, skriver barnepsykiater Kari Hernandez. Hun er selv i ferd med å gi opp.

Hva er galt i psykisk helsevern for barn og unge?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helseministeren ba nylig om innspill til hva som oppleves utfordrende i psykisk helsevern for barn og unge. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

Jeg brenner virkelig for faget mitt, men nå er jeg dypt bekymret.

Kapasitetsproblemene er åpenbare. Vi er for få behandlere, og det føles som om vi løper i et hamsterhjul. Poliklinikkene må holde sine frister og fylle sine produksjonskrav, og vi må bare «ta unna».

Vi blir utredere, ikke behandlere

I tillegg har vi over flere år sett en utvikling der vi bruker stadig mer tid på administrativt arbeid og dokumentasjon. Det betyr mindre tid til de menneskene som faktisk trenger hjelpen vår. Pakkeforløpene som ble innført i 2019, har forsterket denne tendensen.

Innføring av pakkeforløp har også fått ytterligere fart på en utvikling der vi i stadig større grad blir utredere, ikke behandlere. Skjemaer, standardiserte utredningsverktøy og prosedyrer styrer hverdagen. Systemet krever rask diagnostisering heller enn fokus på å forsøke å forstå symptomenes bakenforliggende årsaker og hva som er god behandling.

Skjemaer, standardiserte utredningsverktøy og prosedyrer styrer hverdagen

«Skreddersøm» blir for tidkrevende. Systemarbeid likeså. Vi driver utstrakt «solopraksis» der vi tidligere jobbet tverrfaglig i team, og det er lite rom for veiledning og ivaretagelse av terapeuten. Behandlere opplever å miste faglig autonomi og kontroll over eget arbeid. Og når det er mange ledd opp til ledere med reell beslutningsmyndighet, hjelper det sjelden å si fra.

Jeg er i ferd med å gi opp

Følelsen av utilstrekkelighet og sjelden å få gjort en god nok jobb sliter på mange behandlere. Mange erfarne, dyktige kolleger orker ikke mer. De slutter.

Det er vanskelig å rekruttere, og nye medarbeidere fortviler over at de blir kastet ut på dypt vann. Alene, altfor tidlig og uten tilstrekkelig opplæring.

Byråkratiske skjemaer og koder må bort, mener Kari Hernandez.

I løpet av de siste fem-seks årene har jeg selv prøvd å bytte jobb et par ganger uten at det har hjulpet. Det er ikke de enkelte arbeidsstedene det er noe galt med. Det er det overordnede systemet. Nå er jeg i ferd med å resignere, og jeg har begynt å følge med på stillingsannonser utenfor spesialisthelsetjenesten.

Situasjonen gjør meg både trist og urolig.

Systemendring må til – nå

Det haster med å få til endring i psykisk helsevern for barn og unge. Noe må skje før enda flere behandlere blir utbrent og slutter. Strakstiltaket må være å øke antall stillinger, men det alene er ikke nok. Vi trenger også en dyptgående systemendring der vi må endre holdning, språk og kultur.

Det er ikke de enkelte arbeidsstedene det er noe galt med. Det er det overordnede systemet.

Byråkratiske skjemaer og koder må bort. Vi må igjen begynne å verdsette undring, refleksjon og prosess, ikke bare effektivitet og produksjon.

De som sitter på pengesekken, må ta inn over seg at systemarbeid og utadrettet virksomhet er en vesentlig del av endringsarbeidet når barn og unge sliter. De må også få en forståelse av hva det vil si å drive terapi: at terapeuten selv er sitt viktigste verktøy.

I spedbarnsfeltet innen psykisk helsevern er det et begrep som heter «mothering the mother». For å gi god omsorg må omsorgspersonen selv bli holdt og tatt vare på. Dette gjelder også terapeuter.