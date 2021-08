Dere skylder oss svar

Nasrin Naimy Strømmen

39 minutter siden

Taliban-soldater patruljerer i Kabul.

Dere bombet Afghanistan i sønder. Taliban står like sterkt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

15. august vil bli husket som en mørk dag i Afghanistans historie. Det afghanske nasjonalflagget ble firet fra presidentpalasset i Kabul. Svart for det mørke som har vært, rødt for blodet som er blitt ofret og grønt for en bedre fremtid.

Vi mistet det grønne i flagget vårt den dagen, og for mange: håpet om en bedre fremtid. Nå skylder dere oss svar. For tapte liv og blodet på deres hender.

Dere brukte flere milliarder i Afghanistan, sier dere. Hva oppnådde vi? Vi spør det samme.

For 70 prosent av afghanske barn er alvorlig underernærte. Glemmer dere å fortelle at effekten av bistanden var minimal. Er det også vår skyld?

Prisen for et demokrati

Med store løfter om demokrati, kvinners rettigheter og statsbygging marsjerte dere inn i våre byer og våre landsbyer. Vi aksepterte et korrupt styre, berikelsen av krigsherrer og store sivile tap.

Det var prisen vi måtte betale for et demokrati. For å få landet vårt tilbake.

Dere bombet Afghanistan i sønder. Taliban står like sterkt.

Norge kom ikke for å redde afghanere fra deres egen elendighet. Dere kom for å redde oss fra monsteret deres allierte skapte på 70-80-tallet. De tok knekken på Sovjetunionen, og gjorde Afghanistan om til en slagmark.

Nå forklarer dere en mislykket krigføring med at nasjonsbygging vil feile i stammesamfunnet Afghanistan. Realiteten er at Afghanistan har vært en nasjonalstat siden 1709, med lange perioder med fred og stabilitet. Det var før vi ble et offerlam i spillet om verdensmakt.

Vi har kjempet i 40 år

De sier anklagende at afghanere ikke vil kjempe mot Taliban. De glemmer at vi har kjempet i 40 år. Vi er slitne.

I 20 år har vi ropt om at Taliban ikke er en afghansk bevegelse. De 5000 madrasaene der den ekstremistiske ideologien holdes i live, ligger over grensen. Ledelsen kaller seg «Quetta Shura». Quetta er en pakistansk by. Dro dere til feil land?

For mens afghanere sørger, så har «#WeStandWithTaliban» trendet på Twitter i Pakistan. Vi spør igjen, dro dere til feil land?

For å sitere general Asad Durrani, tidligere sjef for Pakistans sikkerhetstjeneste: «Verden bør gi Pakistan applaus for at Taliban med vår støtte klarer å overvinne en vestlig okkupasjonsmakt.»

Han har tydeligvis glemt at nå er de allierte i krigen mot terror. Terroren de selv skapte.

Afghanere har desperat tastet #SanctionPakistan på sosiale medier for å få slutt på pakistansk støtte til Taliban.

Til svar blir vi fortalt at vi bør være takknemlige for å ha fått lov til å være flyktninger i våre naboland. Vi bør være takknemlige. For at de dreper våre sønner og brenner våre hjem. For deretter å gi oss tillatelse til å slå opp telt i deres bakgård.

Vi er sinte

Nå er vi sinte. På egne ledere som har sviktet. Vi er sinte over at ingen hever stemmen for oss. Vi ser muslimer marsjere gatelangs for Palestina, mens de er blinde for afghansk lidelse.

Vi er sinte over å måtte svare på anklagende spørsmål om hvorfor det aldri blir fred i Afghanistan når det åpenbare svaret er: Dere lar oss ikke leve i fred.

Og vi frykter igjen hvilket trekk verden har planlagt på sjakkbrettet de kaller Afghanistan.

På vegne av alle afghanere: Vi vil ha svar.