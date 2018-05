I et debattinnlegg i Aftenposten 26. april synes Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz, å antyde at nordmenns sympatier for Vidkun Quisling og nazismen under okkupasjonen var mer utbredt enn vi i ettertid liker å tro.

I et forsøk på å underbygge antydningen hevder han blant annet at «det var flere [nordmenn] som sluttet seg til SS enn motstandsbevegelsen».

Håvard Madsbakken

Den militære motstanden

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange nordmenn som i løpet av okkupasjonen sluttet seg til «motstandsbevegelsen», men det er vanlig å anta at Milorg alene talte anslagsvis 40.000 menn og kvinner ved frigjøringen.

Selv om vi betrakter dette som et maksimaltall for den militære motstanden hjemme i Norge, kan det neppe herske tvil om at antallet som i løpet av krigen var involvert i en eller annen form for organisert motstandsvirksomhet, var flere ganger så høyt.

Til sammenligning tyder tilgjengelige tall på at færre enn 7000 nordmenn tjenestegjorde i ulike SS-avdelinger (ca. 4500 i Waffen-SS, ca. 1200 i SS-Vaktbataljon og ca. 1300 i Germanske SS Norge).

Da disse anslagene er maksimaltall, og en del av de samme personene må være registrert flere ganger, er det reelle tallet sannsynligvis en god del lavere.

Ulike forutsetninger for rekruttering

Når disse tallene sammenlignes, må man dessuten ta hensyn til at de to partene hadde totalt ulike forutsetninger for å drive rekrutteringsarbeid.

På den ene siden hadde okkupasjonsmakten og NS fullstendig kontroll over alle lovlige informasjonskanaler, de kunne drive vervingen i full åpenhet og de disponerte store ressurser og et velorganisert administrativt apparat.

De SS-frivillige ble lokket med løfter om militær utdannelse, rett til arbeid i staten og materielle og karrièremessige fordeler. Det ble dessuten lagt et sterkt press på mange NS-medlemmer for å la seg verve.

Motstandsarbeidet måtte derimot foregå i dypeste hemmelighet, med enkle midler og med en konstant fare for å bli avslørt, noe som kunne ende i tortur og død.

Snarere enn å underbygge Schutz’ antydning, er sammenligningen således en god illustrasjon på hvor marginal oppslutningen om Quisling, NS og nazismen var i den norske befolkningen.

Etterkrigsapologi

Det er nærliggende å tolke tesen om at flere sluttet seg til SS enn motstandsbevegelsen, som en variant av den feilaktige – men dog mindre historieløse – påstanden om at flere nordmenn gikk i tysk enn i alliert (deriblant norsk) krigstjeneste.

Denne påstanden har inngått som et element i tidligere NS-medlemmers bestrebelser for å normalisere sine valg og oppnå anerkjennelse i det norske etterkrigssamfunnet.

Det kan med andre ord se ut til at Israels ambassadør, i et forsøk på å overdrive nordmenns oppslutning om nazismen, ukritisk reproduserer norske nazisters etterkrigsapologi, attpåtil i en outrert form.

