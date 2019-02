Hver gang jeg ser TV, tenker jeg slik moren min gjør når hun spiser mat på restaurant: Dette kunne jeg gjort bedre selv. Så de siste ukene har jeg skrevet ned noen ideer til TV-programmer jeg ønsker å se på skjermen.

Her er mine beste kandidater:

1. Truls à la Jensen

Feelgood-underholdning hvor Eirik Jensen skal lære Truls Svendsen hvordan han kan bli kriminell. Spoiler alert: Svendsen blir aldri noen god kriminell, men det blir sjarmerende TV.

2. Dickpic Island

En gjeng avdankede komikere, voldsdømte reality-deltagere og statsråder med hang til å krenke andre mennesker seksuelt blir plassert sammen på en øde øy. Der må de kjempe om hvem som får komme tilbake til Norge.

Hver uke blir deltagerne ført inn i et rom hvor Tusvik og Tønne sitter bak et pleksiglass (av hensyn til egen sikkerhet) og gir dem en lekse i hvorfor de må skjerpe seg, ispedd 150 hjemmelagede synonymer for kjønnsorganer.

Twisten er at programmet aldri blir sendt. Vi havner dermed i en vinn-vinn-situasjon. Vinn for dem, for de får tilsynelatende makt, status og en plattform til å snakke om «den tunge tiden». Vinn for oss, fordi norsk offentlighet er et mye bedre sted uten dem.

3. Nettnyhetene

Mormor klager stadig på det hun kaller «det der dått no-tullet» som nyhetsankere maser om på slutten av hver sending. Jeg syns det er trist at hun ikke føler seg inkludert. Derfor introduserer jeg nå «nettnyhetene». De går en halvtime etter de vanlige nyhetene og vil oppdatere mannen i gaten om hva som foregår på internett.

4. Farmen Skjeggkre

Ti kjendiser og hundre tusen kjønnsmodne skjeggkre skal prøve å leve sammen på en 50-tallsgård.

