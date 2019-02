Ja, Anders Lang-Ree (Si ;D 4. februar), vi mangler kunnskap om hvilke monner som drar. Og ved å antyde at nærmest ingen monner drar, blir vi handlingslammet. Påminnelsen bør være slik: Alle monner drar.

Demotivert og lei

Privat

Håpefullt leser jeg saker om bærekraftige og miljøvennlige tiltak jeg kan gjøre i hverdagen min på daglig basis. Jeg bytter ut engangsplast med handlenett, sier «nei takk» til sugerør i baren, reduserer kjøttinntaket i kostholdet mitt og spiser opp maten min.

Det er noe jeg egentlig gjør med glede. Men jeg begynner å bli demotivert og lei.

Vi oppfordres og kritiseres for de samme tiltakene

Hver gang noen forsøker å ytre et ord om miljøvennlighet, er det som om resten av oss kollektivt deltar i et spill som går ut på raskest mulig å finne noe å ugyldiggjøre det med.

Jeg ser bekymringen bre seg over ansiktet til mine kolleger og venner hver gang de leser en ny påstand om at grepene de gjør, ikke har noen betydning likevel.

Vi dras i alle retninger og oppfordres til så mangt, samtidig som vi kritiseres for det. Til slutt glemmer vi hvorfor vi skiller papp og glass fra matavfallet og kaster det hele i en stor, blå IKEA-pose fordi «Hva betyr vel søppelet mitt når jeg skal på helgetur til Frankrike i mars?»

Jeg vil ikke ofre min ferietid i utlandet

Det som er absurd, er heller å stille miljøvennlige hverdagstiltak opp mot hverandre. Det er absurd å hevde at vi gjør det ene for å gi oss selv fripass til å gjøre noe verre.

Vi lever i en luksushverdag og har lagt til oss vaner vi ikke kommer til å legge på hyllen. Så enkelt er det.

Men er det da ikke uheldig å si at det er absurd å gjøre visse grep, bare fordi vi kanskje ikke gjør et annet? Personlig vil jeg ikke ofre min ferietid i utlandet. Jeg reiser med gjenbruksflasken min og fyller den med springvann, spiser kortreist mat der jeg er og gjenvinner det søppelet jeg skaper underveis. Skal de tiltakene miste all verdi, bare fordi jeg dro til utlandet med fly?

Blir stående på stedet hvil

Jeg prøver ikke å hevde at reisen min ikke tilsvarer en årskvote av kjøtt. Det jeg sier, er at absolutt alle monner drar. Definitivt drar ikke alle like mye, men ved å kritisere bruken av handlenett på butikken som absurd, sett i lys av flybilletter og familieferier, så risikerer vi at folk flest begynner å blåse i monnene de faktisk har kontroll over.

De som gjør sitt, bør hylles for alt de velger å gjøre, stort som smått.

Det skal godt gjøres å finne en person som både er kjøttfri, ikke reiser og som lever søppelfritt – og da er det heller ikke et reelt mål å leve opp til. Skal vi vente på den personen for å få råd om hvordan vi kan bli snillere mot miljøet, vil vi bli stående på stedet hvil i evigheten.

Så neste gang du tenker å kritisere noen i vennekretsen din som sier at de ønsker å kutte rødt kjøtt, ved å påpeke turen de tok med kjæresten til Paris i fjor sommer, tenk heller hvor flott det er at de i det hele tatt gjør noe.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.