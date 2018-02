«Nå virker det som at bankene vil få bank dersom de ikke skjerper seg i sine innovasjoner.»

Dette uttaler forskerne Tor W. Andreassen, Line Lervik Olsen og Seidali Kurtmollaiev, alle forskere ved «Center for Service Innovation» ved Norges handelshøyskole. Bakgrunnen er den såkalte «Norsk Innovasjonsindeks», et slags barometer Andreassen har utviklet for å kunne si noe om hvilke 75 selskaper som er mest innovative i Norge.

Påfallende

Som Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas påpeker i en kommentar i nettavisen Shifter, så er det «påfallende at selskaper som knapt har gjort en eneste fundamental endring i sitt produkt eller forretningsmodell, kommer på listen.». Kolonial.no får ikke være med på «innovasjonslisten». Meny havner på 10. plass. Forstå det den som kan.

Andreassen har siden 17. januar vært i ulike deler av pressen og presentert funnene i undersøkelsen. Det begynte med at han i Dagens Næringsliv hevdet at «Telenor har havnet i en bakevje» når det gjelder innovasjon.

Påstander om innovasjon

I en kronikk i Aftenposten tar han for seg bankene, og forskerne kommer med flere påstander rundt innovasjon i norske banker de ikke har belegg for. Her er noen:

1. Banker er ikke aktive i sine innovasjoner til kundene.

2. Sbanken (Skandiabankens nye navn) er best i stand til å motstå angrep fra andre aktører

3. Det skal lite til for andre aktører å stjele Nordeas og DNBs privatkunder.

Dette klarer de å trekke ut fra spørsmål til sine kunder (i privatmarkedet) om hvorvidt de opplever bankene sine som innovative.

Trusselen fra Silicon Valley

For det første, hvis det er en bransje som virkelig har tatt trusselen fra Silicon Valley og fra PSD2 (direktiv som tvinger bankene til å dele kundedata) på alvor, så er det nettopp bankbransjen. Og er det én tydelig innovasjon vi har sett den seneste tiden, så er det VIPPS, fra nettopp DNB.

DNB skal investere 250 millioner kroner i oppstartsselskaper nettopp for å styrke innovasjonsevnen. Sbanken investerer en brøkdel. Nordea er først ut i Norden med en åpen bankplattform hvor tredjepartsaktører kan tilby ulike tjenester. Innovativt? Ja, ifølge en samlet bankbransje. Nei, ifølge Andreassen.

Og nei, Andreassen, dere kan ikke skrive at Sbanken er best i stand til å motstå angrep fra andre aktører. Det kan hende at det stemmer, men ikke basert på deres undersøkelse.

Hvis det er så lett...

At det skal lite til for andre å stjele Nordeas og DNBs privatkunder kan godt være. Men ikke fordi Andreassen sier det. Hvis det er så lett, hvorfor stjeler ikke Sbanken alle Nordea og DNBs kunder?

At Norges handelshøyskole forsker på innovasjon, er i utgangspunktet bra. Men det er ikke alltid innovasjon er bra. Spesielt ikke hvis man innoverer seg vekk fra grunnleggende forskningsmetode.

